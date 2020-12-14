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14 декабря - какой сегодня праздник, приметы и именинники

Именно 14 декабря всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября

сегодня, 04:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Какой праздник 14 декабря 2020? Сегодня мир отмечает День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Международный день обезьян, День выпускания птиц души и Наумов день. 

14 декабря - какой сегодня праздник, приметы и именинники

Обычно именно 14 декабря всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября. Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. 


14 декабря свои именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Наум, Порфирий, Филарет.


У кого из знаменитостей сегодня день рождения

Нострадамус — французский астролог, врач, фармацевт и алхимик.  

Андрей Сахаров — советский физик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира.

Поль Элюар — крупнейший французский поэт XX века.

Игорь Савченко — украинский кинорежиссёр.

Михаил Старицкий – украинский писатель, театральный и культурный деятель.

Людмила Щербинина — советская и российская театральная актриса. 

Радж Капур — индийский актёр театра и кино, режиссёр и продюсер.

Татьяна Никулина — советская актриса и жена Юрия Никулина.


Народные приметы на 14 декабря

Ветер с севера предвещает сильные морозы.

Звезды переливаются на небе – к метели.

Глухо слышится собачий лай – к снегопаду.


Как сообщали "Комментарии", медики компании производителя вакцины Pfizer, которая недавно получила официальное разрешение на использование в Великобритании, составили схему проверки симптомов COVID-19, чтобы отличить коронавирус от гриппа или простуды.  

Ранее также стало известно, как выглядят COVID-паспорта ("коронавирусные" ID-карты пациентов). На удостоверении  размером с кредитную карту указан тип вакцины, номер партии и дата введения. Сообщение на карте, выделенное жирным шрифтом, напоминает пациентам о необходимости зафиксировать дату получения контрольной дозы вакцины. 












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