12 января температура в Украине начнет снижаться

Сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая, но облачная и холодная погода.

Фото: unian.net

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, синоптики небольшой мокрый снег прогнозируют только на юге Одесской области, днем также в Приазовье. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололед. Ветер преимущественно южный (на юге страны — восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В северных областях.

Облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.

На востоке страны облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С. В южных областях облачно, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С. Солнце взойдет в 7:54, а зайдет в 16:18. Долгота дня составит 8 ч 24 мин.

В Киеве во вторник будет без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза. 12 января в народном календаре — Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот, произнося: "Кабанчика или свинку до Васильева вечерка". В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи — холода над землей повисли.

Напомним, в воскресенье, 10 января, на всей территории Украины ожидаются небольшие заморозки. О похолодании и его причины на своей странице в Facebook рассказала украинский синоптик Наталья Диденко. В первую очередь над территорией нашего государства ближайшие несколько суток будет царить антициклон под названием Азорский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!