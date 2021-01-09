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Какой будет погода в Украине 10 января — прогноз синоптика

Украину в январе постепенно начнет немного "морозить"

9 января 2021, 23:45
Автор:

Вечканова Елена

В воскресенье, 10 января, на всей территории Украины ожидаются небольшие заморозки. О похолодании и его причины на своей странице в Facebook рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода в Украине 10 января — прогноз синоптика

В Украину идут морозы. Фото: freepic

В первую очередь над территорией нашего государства ближайшие несколько суток будет царить антициклон под названием Азорский. В отличие от Южной Европы, которую ожидают осадки разного "калибра", в частности снегопады, в Украине почти везде будет сухо.

"Разве что завтра (10 января — ред.) какие-то намеки на снежинки полетают над северными областями, и на крайнем юге возможные дождь, местами с мокрым снегом", — уточняет Диденко в своей информации.

Также синоптик отмечает, что украинцам стоит снова взглянуть на шкаф с теплыми зимними вещами, ведь в страну постепенно возвращаются морозы. Это связано с изменениями значительных воздушных масс: арктический воздух "подвинет" нынешний атлантический.

"Уже ближайшей ночью может немного подморозить, 0-5 градусов мороза, днем 10-го января предполагается от 2 мороза до 2 тепла. В дальнейшем похолодание в Украине усилится", — отметила синоптик. 

Также Наталья Диденко подчеркнула, что все грядущие святки — Старый Новый год или Крещение — Украина также будет встречать с морозами. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда синоптики предсказывают в Украине сильные снегопады. Так, в первой половине января на подобную роскошь вряд ли надо рассчитывать. А вот ближе к февралю снег на улице куда более вероятен.

Но такая теплая, как для середины зимы, погода бесспорно влияет на окружающую среду. Так, на территории Чернобыльской зоны на днях была зафиксирована настоящая природная аномалия.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4125583987471548?__cft__[0]=AZU_y8zitRZ51UWuwpo_e5chFkaWBbrLCW6IQnufDmU_nGpglZ-O3-5ufnimyE-nJT3iPF5H2oLZxEIVUMl2ViKqGg2jUIb2EB2m1JuGPTGK7CEn04dS4wdRFV34cWwTvoI&__tn__=%2CO%2CP-R
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