Синоптик рассказал, когда Украину завалит снегом

К концу зимы в Украине следует ожидать всего — и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга.

Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца тепла, со снего-дождями, вторая — морозная с частыми снегопадами, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

По его словам, морозы и снегопады перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков. Третья декада тепла, со снегом и дождями.

Ранее "Комментарии" рассказывали о самых простых способах лишиться похмелья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!