Синоптик рассказал, когда Украину завалит снегом

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Владимир Лавский
К концу зимы в Украине следует ожидать всего — и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга.
Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца тепла, со снего-дождями, вторая — морозная с частыми снегопадами, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".
По его словам, морозы и снегопады перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков. Третья декада тепла, со снегом и дождями.
Ранее "Комментарии" рассказывали о самых простых способах лишиться похмелья.
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