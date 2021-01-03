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Синоптик рассказал, когда Украину завалит снегом

Снега стоит ждать в первой половине месяца

сегодня, 15:22
Автор:

Владимир Лавский

К концу зимы в Украине следует ожидать всего — и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга.

Синоптик рассказал, когда Украину завалит снегом

Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца тепла, со снего-дождями, вторая — морозная с частыми снегопадами, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

По его словам, морозы и снегопады перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков. Третья декада тепла, со снегом и дождями.

Ранее "Комментарии" рассказывали о самых простых способах лишиться похмелья. 


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/narodnyy-sinoptik-rasskazal-kogda-zhdat-snegopadov-i-morozov-v-ukraine-1498792.html
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