91-летняя женщина в немецком доме престарелых выращивала марихуану

91-летняя женщина обнаружила, что она невольно месяцами выращивала гашиш на своем балконе в доме для престарелых в южном немецком регионе Швабия. Об этом сообщает издание DPA.

Марихуана, фото с открытых источников

Сотрудница дома престарелых в швабском городе Крумбах в Баварии обратился в полицию, заметив подозрительное растение.



"Жительница была ошеломлена, так как не знала названия растения и не знала о запрете на его выращивание", — заявила в понедельник полиция. Однако, поскольку ей нравилось растение и она выращивала его в течение некоторого времени, она не согласилась с тем, чтобы его забрали офицеры".

И только после некоторых уговоров и нескольких объяснений пожилая женщина решилась отдать выращенные растения.

Неизвестно, как у 91-летней женщины появились семена. Тем не менее, она не получит обратно свое любимое растение, так как оно будет уничтожено как наркотик, заявил в понедельник чиновник.

Недавно издание "Комментарии" сообщало, что Украина на пороге легализации наркотиков. Многие наркотики в Украине продаются вполне легально. Например, табак — кто хотя бы раз бросал курить, тот знает, какая это страшная привычка. Об алкоголе и говорить не стоит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что марихуана вместо торта: как Мадонна отметила свое 62-летие. В честь праздника певица решила сменить два наряда. Изначально она выбрала для вечеринки длинное вышитое платье в пол. Его декорировала аксессуарами: цветными бусами и объемным браслетом. С макияжем звезда решила не усердствовать и остановила свой выбор на естественности.





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