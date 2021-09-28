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91-летняя женщина в немецком доме престарелых выращивала марихуану

В доме престарелых в немецком регионе Швабия 91-летняя бабушка на своем балконе выращивала марихуану

сегодня, 12:55
Автор:

Хмільовська Інна

91-летняя женщина обнаружила, что она невольно месяцами выращивала гашиш на своем балконе в доме для престарелых в южном немецком регионе Швабия. Об этом сообщает издание DPA.

91-летняя женщина в немецком доме престарелых выращивала марихуану

Марихуана, фото с открытых источников

Сотрудница дома престарелых в швабском городе Крумбах в Баварии обратился в полицию, заметив подозрительное растение.

"Жительница была ошеломлена, так как не знала названия растения и не знала о запрете на его выращивание", — заявила в понедельник полиция. Однако, поскольку ей нравилось растение и она выращивала его в течение некоторого времени, она не согласилась с тем, чтобы его забрали офицеры".

И только после некоторых уговоров и нескольких объяснений пожилая женщина решилась отдать выращенные растения.

Неизвестно, как у 91-летней женщины появились семена. Тем не менее, она не получит обратно свое любимое растение, так как оно будет уничтожено как наркотик, заявил в понедельник чиновник.

Недавно издание "Комментарии" сообщало, что Украина на пороге легализации наркотиковМногие наркотики в Украине продаются вполне легально. Например, табак — кто хотя бы раз бросал курить, тот знает, какая это страшная привычка. Об алкоголе и говорить не стоит. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что марихуана вместо торта: как Мадонна отметила свое 62-летиеВ честь праздника певица решила сменить два наряда. Изначально она выбрала для вечеринки длинное вышитое платье в пол. Его декорировала аксессуарами: цветными бусами и объемным браслетом. С макияжем звезда решила не усердствовать и остановила свой выбор на естественности. 



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Источник: https://www.dpa-international.com/topic/woman-91-german-retirement-home-unknowingly-grows-cannabis-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A210927-99-387682
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