91-летняя женщина в немецком доме престарелых выращивала марихуану

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Хмільовська Інна
91-летняя женщина обнаружила, что она невольно месяцами выращивала гашиш на своем балконе в доме для престарелых в южном немецком регионе Швабия. Об этом сообщает издание DPA.
Марихуана, фото с открытых источников
И только после некоторых уговоров и нескольких объяснений пожилая женщина решилась отдать выращенные растения.
Неизвестно, как у 91-летней женщины появились семена. Тем не менее, она не получит обратно свое любимое растение, так как оно будет уничтожено как наркотик, заявил в понедельник чиновник.
Недавно издание "Комментарии" сообщало, что Украина на пороге легализации наркотиков. Многие наркотики в Украине продаются вполне легально. Например, табак — кто хотя бы раз бросал курить, тот знает, какая это страшная привычка. Об алкоголе и говорить не стоит.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что марихуана вместо торта: как Мадонна отметила свое 62-летие. В честь праздника певица решила сменить два наряда. Изначально она выбрала для вечеринки длинное вышитое платье в пол. Его декорировала аксессуарами: цветными бусами и объемным браслетом. С макияжем звезда решила не усердствовать и остановила свой выбор на естественности.
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