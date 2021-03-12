«Марихуана в аптеке»: Украина на пороге легализации наркотиков

Многие наркотики в Украине продаются вполне легально. Например, табак — кто хотя бы раз бросал курить, тот знает, какая это страшная привычка. Об алкоголе и говорить не стоит. Кроме того, есть кофе, который можно купить на любом перекрестке, а "кофеиновая ломка" тоже очень неприятная вещь. К тому же чрезмерное употребление кофе существенно ухудшает состояние здоровья.



Наркотики. Фото из открытых источников

В конце концов, есть работа — у трудоголиков даже она вызывает зависимость.

Однако совсем скоро легальных наркотиков в Украине формально может стать больше. Формально. Что происходит на самом деле уже сейчас, разбирались "Комментарии".

"Повадится журавль в бабьих конопли"

Еще в 30-е годы XX века Украина была лидером среди республик СССР по изготовлению изделий из конопли: пеньки, конопляного масла и тому подобное. У нас практически идеальные условия для выращивания таких культур как конопля. И лишь сравнительно недавно украинцы открыли для себя и другие свойства каннабиса (вопрос о том, что курили казаки в трубках для историков не является дискуссионным). И не все украинцы: еще живо поколение, представители которого не задумываются, зачем бабе с народной песни были нужны конопли.

А вот сейчас дела в журавля, который воровал конопли у бабы были бы совсем плохи. По действующему законодательству хранение каннабиса — это конфликт с законом: если у вас найдут до 5 г конопли, дело может обернуться штрафом или исправительными работами. Если же каннабиса будет более 5 г, наступит уголовная ответственность — ограничение свободы на три года. Потому что украинский Уголовный кодекс не различает легких и тяжелых наркотиков.

Следует сказать, что отношение к каннабису в разных странах сильно варьируется — от категорического запрета (Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Армения, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Китай, Саудовская Аравия, Венгрия и т.д.) до полной легальности медицинской и рекреационной марихуаны (например, Канада, Нидерланды, некоторые штаты США). Это не означает, что кусты конопли там свободно колосятся — государство жестко контролирует и регламентирует и выращивание, и сбыт.

Опасность каннабиса, придуманная и реальная

Парадокс: "травка" не вызывает зависимости и может быть даже полезной для здоровья, но все наркоманы начинали именно с нее. В значительной степени это объясняется тем, что когда человек всю жизнь слышит, что наркотики — это страшно, раз попробуешь — и пропадешь, то, попробовав самый доступный наркотик каннабис, она видит, что ничего страшного не произошло. Тогда человек пытается уже опиоиды ... И тут уж оказывается, что наркотики все-таки зло.

Поэтому те, кому удалось преодолеть наркозависимость, призывают к дифференциации. Мол, надо с самого начала говорить правду: не все наркотики одинаково вредны. Тем более что наркотики, которые свободно можно купить в Украине, гораздо вреднее и для самого человека, и для ее окружения.

Вспомним лишь экспертную шкалу вредности рекреационных наркотиков, опубликованную в авторитетном медицинском журнале Lancet в 2010 году.





2 декабря Комиссия ООН по наркотическим средствам поддержала рекомендацию ВОЗ исключить каннабис из списка опасных наркотиков (в котором он соседствовал, например, с героином). Однако каннабис до сих пор фигурирует в списке наркотиков, по которым необходим международный контроль.

Кто выступает за легализацию каннабиса в Украине

Конечно, среди тех, кто отстаивает легализацию марихуаны, есть и бизнесмены, которые видят потенциальную прибыль, и любители забить "косячок". Но наиболее горячо готовы бороться не они, а пациенты.

Представитель БО "Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью (ВОЛНА)" Алексей Квитковский рассказывает о женщине, которая была вынуждена продать квартиру в Харькове, чтобы ее больная эпилепсией дочь могла получить лечение каннабисом, в результате которого количество припадков снизилась от 15-20 в сутки до 3 в неделю. "Люди продали квартиру и переехали в Израиль — снимают там жилье, чтобы своему ребенку обеспечить лечение", — говорит представитель благотворительной организации.

Легализация медицинского каннабиса дала бы возможность двум миллионам Украинский получить столь необходимые обезболивающие. Препаратов на основе конопляного масла нуждаются пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом, эпилепсией, ПТСР, депрессивными расстройствами и тому подобное. Эксперты также обращают внимание на тот факт, что в нашей стране обезболивающие препараты на основе опиоидов, от которых вырабатывается зависимость — это нормально, а разработка не менее эффективных медикаментов, которые при этом имеют гораздо меньше побочных эффектов, категорически запрещена.

Однако в конце 2020 году в украинском пациентов появилась надежда. Нардеп Ольга Стефанишина ( "Голос") внесла в ВР законопроект о регулировании медицинского каннабиса. Таким образом можно, не меняя Уголовного кодекса, дать возможность больным получать обезболивающее, ради которого некоторые из них готов нарушать закон.

В своей заметке в ФБ Ольга Стефанишина привела слова Нии Никель, двухлетняя дочь которой имеет очень тяжелую форму эпилепсии: "У нее фармрезистентнисть — это значит, что препараты либо не работают, либо ухудшают ее состояние. Мы приняли кучу мероприятий, но приступы продолжаются. Их 5-6 в день. Каждый приступ — это сокращение всех мышц. Это адская боль. Приступ длится по 40 минут, и эти муки мой ребенок чувствует каждый день всю жизнь. Еве могут помочь только лекарства на основе медицинского каннабиса. Но передо мной стоит вопрос: я криминалом занимаюсь или лечением своего ребенка? Потому что эти лекарства все еще не легализованы ".

Законопроект №4553 также известный как "Закон для Софийки" — его "лицом" стала реальная маленькая пациентка с редкой формой эпилепсии. Конечно, такая Софийка не одна — это собирательный образ всех маленьких (и не только маленьких) пациентов, так ожидают урегулирования вопроса с медицинским каннабисом.

Правда, неизвестно, сколько им еще придется ждать. Когда депутаты вернулись к работе 25 января, пациентские организации устроили пикет под Согласительным советом за внесение законопроекта 4553 в повестку дня сессии Верховной Рады.

Пикетчики смастерили для депутатов символический "ковер боли" (дощечку с гвоздями, символизирует ежедневная боль больных, который может облегчить легальный каннабис), чтобы те почувствовали хоть капельку того, что чувствуют тяжелобольные ежедневно. Правда, депутаты не стали портить дорогую обувь и воспользовались другим входом. А на согласительном совете никакого решения по "закону для Софийки" не приняли.

Если каннабис легализуют...

Если процесс легализации каннабиса будет сделано правильно, возвращение конопли украинского производства положительно скажется на экономике. Декриминализация марихуаны может сдвинуть системные изменения не только в медицине, но и в пищевой промышленности, строительстве, энергетике, целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности.





Украина может "вспомнить годы молодые" и постепенно потеснить крупнейших игроков на рынке технического каннабиса — пока это Китай, США, Канада, Чили и Франция.

Но даже если легализация марихуаны пройдет по самым смелым сценарию, это не значит, что всем подряд позволят курить марихуану. Просто конопли выращивать под контролем, как сейчас мак.

"Мой сын жил в США, в Лос-Анджелесе, именно тогда, когда там легализовали каннабис, — рассказывает Алексей Квитковский. — Он подрабатывал на одной такой фабрике, где выращивают коноплю и сдают в аптеки. По назначению медиков в аптеке люди покупают фактически марихуану. Сын говорил: не заметил, чтобы люди стали больше курить — даже меньше: кто хотел, курил и раньше, просто тогда это было нелегальным, а теперь стало легальным. В дополнение теперь они стали налоги платить — государство начало получать миллионы прибыли ".

Хотя далеко не все с легализацией марихуаны так хорошо. Например, Лиля Вирьовкина, глава ОО "Ты нужен Украине", написала в своем заметке в ФБ, что очень критично относится к легализации каннабиса, так как считает, что это будет просто использовано, чтобы из Украины сделать плантацию. "Я хочу, чтобы и дальше каннабис был строго медицинским средством для продажи в аптеках по рецептам (то есть я против вынесения каннабиса из постановления о наркотических средствах и превращение его в обычный вид сигарет будет продаваться везде). Я за то, чтобы его выращивания были предоставлены тем, кто имеет разрешения на изготовление лекарств строгого надзора, и это не превращалось в плантации каннабиса в каждом селе каждым фермером. Мы столько не съедим, а становиться дилером Европы я не хочу. Хочется иметь другой имидж " — написала Лиля Вирьовкина.

Не только лидеры общественного мнения, но и "рядовые украинцы" могут скептически относиться к идее так или иначе легализовать каннабис в Украине.





наркотик стал самым популярным за период пандемии.

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