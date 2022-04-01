21-летняя модель Prada и Lacoste служит на передовой

Молодой киевлянин, ставший известным благодаря успешной карьере на модельном подиуме и звезда показов известных брендов, как Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste, Лев Улесов сейчас защищает свою страну на передовой. Об этом манекенщик, который 21 марта отметил свой 21 год рождения, рассказал журналистам The Daily Star.

Лев Улесов (фото: instagram.com/kapamelb)

Важно, что Лев с первых дней российской агрессии в нашу страну служит на передовых позициях боевым медиком.

"Мой план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих мест, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой", — рассказывает молодой защитник.

С тех пор как РФ совершила агрессивное вторжение на украинскую территорию, многие известные украинцы взяли оружие и пополнили ряды украинских Вооруженных Сил. Некоторые из них уже не раз прошли боевое крещение и получили боевые ранения.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько украинцев вступили в терроборону за 10 дней войны . Замглавы оборонного министерства Анна Маляр обнародовала данные, что 100 тысяч жителей нашей страны вступили в структуры территориальной обороны с начала агрессии России на украинскую территорию. По словам Анны Маляр, за эти 10 дней войны в подразделения терробороны пришли почти 100 тысяч украинцев. Записаться туда несложно. В оборонном министерстве работает сайт. Как отметила заместитель министра, после окончания агрессии территориальная оборона не будет расформирована, а останется составляющей системы обороны Украины. Как подытожила Маляр, победа это очень хорошо, но РФ останется там, где она сейчас остается.

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