logo

BTC/USD

46492.79

ETH/USD

3477.11

LTC/USD

126.69

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 21-летняя модель Prada и Lacoste служит на передовой
commentss НОВОСТИ Все новости

21-летняя модель Prada и Lacoste служит на передовой

Лев Улесов стал медиком

1 апреля 2022, 00:08
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Молодой киевлянин, ставший известным благодаря успешной карьере на модельном подиуме и звезда показов известных брендов, как Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste, Лев Улесов сейчас защищает свою страну на передовой. Об этом манекенщик, который 21 марта отметил свой 21 год рождения, рассказал журналистам The Daily Star.

21-летняя модель Prada и Lacoste служит на передовой

Лев Улесов (фото: instagram.com/kapamelb)

Важно, что Лев с первых дней российской агрессии в нашу страну служит на передовых позициях боевым медиком.

"Мой план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих мест, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой", — рассказывает молодой защитник.

С тех пор как РФ совершила агрессивное вторжение на украинскую территорию, многие известные украинцы взяли оружие и пополнили ряды украинских Вооруженных Сил. Некоторые из них уже не раз прошли боевое крещение и получили боевые ранения.

21-летняя модель Prada и Lacoste служит на передовой - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько украинцев вступили в терроборону за 10 дней войны . Замглавы оборонного министерства Анна Маляр обнародовала данные, что 100 тысяч жителей нашей страны вступили в структуры территориальной обороны с начала агрессии России на украинскую территорию. По словам Анны Маляр, за эти 10 дней войны в подразделения терробороны пришли почти 100 тысяч украинцев. Записаться туда несложно. В оборонном министерстве работает сайт. Как отметила заместитель министра, после окончания агрессии территориальная оборона не будет расформирована, а останется составляющей системы обороны Украины. Как подытожила Маляр, победа это очень хорошо, но РФ останется там, где она сейчас остается.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/ukrainian-model-swaps-catwalk-camo-26403513
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!