В ноябре прошлого года 106-летний житель Техаса, Альфред Блашке, совершил парашютный прыжок, став тем самым самым старым человеком, когда-либо прыгавшим с парашютом. Этот момент был официально зафиксирован и внесён в Книгу рекордов Гиннеса в мае текущего года.

Американец стал самым старым парашютистом мира

Альфред, родившийся 4 января 1917 года, впервые установил аналогичный рекорд в 2020 году в возрасте 103 лет. Тогда он отмечал окончание колледжа своих внуков-близнецов. "Это была моя мечта. Я никогда не думал, что продержусь так долго", — признался он в тот момент.

Однако в 2022 году его достижение было превзойдено Рут Линнеей Ингегард Ларссон из Швеции, которой на момент прыжка было 103 года и 259 дней. Не желая уступать свой титул, Альфред решил вернуть его и в ноябре 2023 года совершил еще один прыжок. С инструктором они поднялись на высоту 2,7 км и выполнили свободное падение. Основной парашют раскрылся на высоте 1,6 км, и пара благополучно приземлилась на землю.

"Если вы думаете, что чего-то не можете, вы просто недооцениваете свои возможности. Каждый из нас способен больше, чем предполагает. Нужно только принять решение и попробовать", — сказал Альфред после прыжка, демонстрируя не только свою смелость, но и философию жизни, которая вдохновляет

Эта история не только подтверждает, что возраст – это всего лишь цифра, но и служит напоминанием о том, что границы возможного всегда можно расширить, если верить в себя и свои силы.

Напомним, что женщина носит корсет 23 часа в день. В возрасте 62 лет, она получила признание от Книги рекордов Гиннеса за малейшую талию среди живых людей, которую она удерживает до сих пор. На сегодняшний день, в ее 87 лет, талия Кэти в корсете имеет всего 38,1 см, а без корсета — 53,34 см, оставляя ее рекорд непобедимым уже более двух десятилетий.