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Женщина носит корсет 23 часа в день и имеет рекорд гиннеса: как она выглаживает

Обладательница рекорда Гиннеса за узкую талию держит позицию уже 25 лет

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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От обычной увлечённости викторианской модой к мировому рекорду, история Кэти Юнг демонстрирует, как можно трансформировать личное увлечение в признание на мировом уровне. В 1999 году, в возрасте 62 лет, она получила признание от Книги рекордов Гиннеса за малейшую талию среди живых людей, которую она удерживает до сих пор. На сегодняшний день, в ее 87 лет, талия Кэти в корсете имеет всего 38,1 см, а без корсета — 53,34 см, оставляя ее рекорд непобедимым уже более двух десятилетий.

Женщина носит корсет 23 часа в день и имеет рекорд гиннеса: как она выглаживает

Обладательница рекорда Гиннеса за узкую талию держит позицию уже 25 лет

Женщина носит корсет 23 часа в день и имеет рекорд гиннеса: как она выглаживает - фото 2

За свою потрясающую способность к трансформации, Кэти Юнг стала известна не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами. Она принимала участие в телевизионных шоу, таких как "Шоу Тайры Бэнкс" и "Шоу Опры Уинфри", а также появлялась на экранах в Японии, Китае и Южной Корее. Ее история стала источником вдохновения для многих, кто заинтересован в культуре и истории моды.

Женщина носит корсет 23 часа в день и имеет рекорд гиннеса: как она выглаживает - фото 3

Впервые Кэти одела корсет в возрасте 18 лет. Впрочем, серьезное увлечение уменьшением объема талии началось только в 30 лет. Она носит корсет 23 часа в сутки, снимая его только для принятия душа. Важно, что никаких хирургических вмешательств не было сделано для достижения этого результата.

Кэти утверждает, что ее здоровье остается стабильным, несмотря на ее уникальный образ жизни. Она активно занимается своими обычными делами, такими как рыбалка, вождение автомобиля и уход за домом, подтверждая, что правильно подобранный и ношение корсета не должно приводить к здоровью угрожающих условий.


Ранее "Комментарии" писали, что Гелен Уильямс из Нигерии создала парик, а изготовила изделие, превосходящее размерами даже компактный автомобиль Mini Cooper. Шириной 3,65 метра, этот парик, спускающийся к полу, стал самым широким в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.



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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2023/7/how-woman-with-worlds-smallest-waist-made-herself-thinner-using-corsets-755726
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