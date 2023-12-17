70-летнюю звезду Instagram посадили в тюрьму за танцы

70-летний торговец рыбой Садег Багери в Иране стал звездой Instagram. Чтобы снять повседневную рутину, он периодически танцевал и пел возле своего прилавка, а люди снимали на видео действия продавца. Однако теперь его заключили в тюрьму за "нарушение общественной морали".



Садег Багери танцует на иранском рынке. Фото из открытых источников

Танцы и народные песни в исполнении Садеги Багери вызвали восторг у покупателей на рынке в портовом городе Рашт. Видео с продавцом стали вирусными и распространились в социальных сетях. Однако иранская полиция положила конец танцам 70-летнего мужчины.

Оказалось, что полиция арестовала самого Садега Багери, а также других лиц, выкладывавших видео с продавцом в Instagram. Иранские следователи получили доступ к учетным записям и удалили весь контент, опубликовав сообщения, что деятельность страниц приостановлена из-за "уголовного контента".

Заместитель начальника полиции генерал Хоссейн Хасанпур прокомментировал ситуацию и заявил местным СМИ, что танцы Багери и видео с ним в социальных сетях нарушили "общественную мораль" и "нормы".

Однако такие действия полиции вызвали возмущение у иранцев, решивших показать свои протестные настроения и начали публиковать видео с танцами в иранских парках, улицах под те же мелодии, что и танцевал торговец рыбой. Другие иранцы жалуются в своих соцсетях, что власть заключила в тюрьму 70-летнего мужчину, тогда как не обращает внимания на должностных лиц того же города, которые вовлечены в сексуальные скандалы и знаменитости, которые своей жизнью явно противоречат установленным общественным "нормам морали".

Предварительно известно, что полиция заключила в тюрьму мужчину за танцы на 12 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о многих сообщениях, которые посылал Ирану.

Также "Комментарии" писали, что в Иране приговорили к смертной казни профессионального футболиста.