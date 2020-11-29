5 важных событий в эти выходные, которые стоит запомнить

Язык
Coinspot 29.11.2020
BTC/USD
18277.65
ETH/USD
568.23
LTC/USD
79.85
НБУ 29.11.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
В эти выходные произошло несколько важных событий в Украине и мире, которые нужно запомнить.
Протест в Париже
Протест в Париже
Масштабный и "дикий" протест из-за закона "О Глобальной безопасности" во Франции, где сожгли банк, машины и вырывали дорожные знаки из земли. Сегодня стало известно, что 98 полицейских получили ранения в ходе стычек с протестующими.
В Украине уточнили условия введения локдауна
"Слуги" Арахамия и Дубинский сегодня заявили, что в Украине рассматривают вариант "интеллектуального локдауна". Дубинский отметил, что, по его мнению, локдаун объявят 24 декабря.
Врача Марадоны обвинили в убийстве
Сегодня в квартире медика полиция проводила обыски из-за показаний дочери спортсмена. Врач подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра.
Отключение ИВЛ во Львове привело к смерти двух больных коронавирусом
Глава МОЗ Степанов анонсировал проверки по всем больницам после этой трагедии. В лечебном заведении более часа отсутствовало электроснабжение, из-за чего аппараты ИВЛ не функционировали. Этого времени хватило для того, чтобы произошел летальный исход двух несчастных.
Еженедельный митинг в Минске
С самого утра в Минске люди начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности. Пользователи соцсетей публиковали ужасающие кадры избиений силовиками протестующих.
Ранее "Комментарии" сообщали о 5 важных событиях, которые произошли, пока мир наблюдал за выборами в США
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости