5 важных событий в эти выходные, которые стоит запомнить

В эти выходные произошло несколько важных событий в Украине и мире, которые нужно запомнить.

Протест в Париже





Протест в Париже

Масштабный и "дикий" протест из-за закона "О Глобальной безопасности" во Франции, где сожгли банк, машины и вырывали дорожные знаки из земли. Сегодня стало известно, что 98 полицейских получили ранения в ходе стычек с протестующими.





В Украине уточнили условия введения локдауна

"Слуги" Арахамия и Дубинский сегодня заявили, что в Украине рассматривают вариант "интеллектуального локдауна". Дубинский отметил, что, по его мнению, локдаун объявят 24 декабря.





Врача Марадоны обвинили в убийстве

Сегодня в квартире медика полиция проводила обыски из-за показаний дочери спортсмена. Врач подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра.





Отключение ИВЛ во Львове привело к смерти двух больных коронавирусом

Глава МОЗ Степанов анонсировал проверки по всем больницам после этой трагедии. В лечебном заведении более часа отсутствовало электроснабжение, из-за чего аппараты ИВЛ не функционировали. Этого времени хватило для того, чтобы произошел летальный исход двух несчастных.





Еженедельный митинг в Минске

С самого утра в Минске люди начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности. Пользователи соцсетей публиковали ужасающие кадры избиений силовиками протестующих.





Ранее "Комментарии" сообщали о 5 важных событиях, которые произошли, пока мир наблюдал за выборами в США









































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