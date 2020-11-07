kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.11.2020

BTC/USD

15532.54

ETH/USD

460.56

LTC/USD

63.72

НБУ 07.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события 5 важных событий, которые произошли, пока мир наблюдал за выборами в США
commentss НОВОСТИ Все новости

5 важных событий, которые произошли, пока мир наблюдал за выборами в США

Портал "Комментарии" собрал несколько важных событий, которые Вы могли пропустить, пока следили за выборами в США.

сегодня, 13:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

В России новый закон может дать бывшим президентам неприкосновенность. Россия представила законопроект, который даст пожизненный иммунитет от уголовного преследования бывшим президентам страны. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен Госдумой и Советом Федерации, пишет ТАСС.

5 важных событий, которые произошли, пока мир наблюдал за выборами в США

Фото: Путин; 5 канал

Администрация Трампа продаст военные беспилотники ОАЭ на 2,9 млрд долларов. Государственный департамент США сообщил Конгрессу в четверг о намерении администрации Трампа продать 18 вооруженных беспилотников MQ-9B Объединенным Арабским Эмиратам примерно за 2,9 миллиарда долларов, сообщил в пятницу CNN помощник конгресса. 

Одного из самых известных журналистов Индии упекли за решетку. Ведущий Арнаб Госвами был арестован в своем доме в Мумбаи по обвинению в убийстве женщины, которая, по официальным данным, покончила жизнь самоубийством в 2018 году. В сети появились видео, где близкие умершей заявляют, что она лишила себя жизни, потому что Арнаб Госвами не заплатил ей за работу.

В Эфиопии может начаться гражданская война. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед приказал ввести войска в северный регион Тыграй, что, по его словам, было сделано в ответ на предполагаемое нападение Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) на федеральную военную базу в региональной столице Мекелле.

Израильские военные разрушили дома в палестинской общине. Израильские военные разрушили большую часть палестинского сообщества на Западном берегу, погибли 73 человека. Организация Объединенных Наций охарактеризовала снос домов во вторник в общине Хирбет-Хумса как "крупнейший инцидент за более чем четыре года". 







Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/07/world/what-you-missed-during-us-election-intl/index.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ