5 важных событий, которые произошли, пока мир наблюдал за выборами в США

В России новый закон может дать бывшим президентам неприкосновенность. Россия представила законопроект, который даст пожизненный иммунитет от уголовного преследования бывшим президентам страны. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен Госдумой и Советом Федерации, пишет ТАСС.



Фото: Путин; 5 канал

Администрация Трампа продаст военные беспилотники ОАЭ на 2,9 млрд долларов. Государственный департамент США сообщил Конгрессу в четверг о намерении администрации Трампа продать 18 вооруженных беспилотников MQ-9B Объединенным Арабским Эмиратам примерно за 2,9 миллиарда долларов, сообщил в пятницу CNN помощник конгресса.

Одного из самых известных журналистов Индии упекли за решетку. Ведущий Арнаб Госвами был арестован в своем доме в Мумбаи по обвинению в убийстве женщины, которая, по официальным данным, покончила жизнь самоубийством в 2018 году. В сети появились видео, где близкие умершей заявляют, что она лишила себя жизни, потому что Арнаб Госвами не заплатил ей за работу.



В Эфиопии может начаться гражданская война. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед приказал ввести войска в северный регион Тыграй, что, по его словам, было сделано в ответ на предполагаемое нападение Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) на федеральную военную базу в региональной столице Мекелле.

Израильские военные разрушили дома в палестинской общине. Израильские военные разрушили большую часть палестинского сообщества на Западном берегу, погибли 73 человека. Организация Объединенных Наций охарактеризовала снос домов во вторник в общине Хирбет-Хумса как "крупнейший инцидент за более чем четыре года".





















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