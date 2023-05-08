9 мая может стать Днем Европы: о чем говорит инициатива Зеленского – что самое важное

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. А 9 мая, согласно президентскому указу, мы будем теперь отмечать День Европы. Как вы оцениваете такие инициативы? Почему они озвучены именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

Наш День победы – это будет страшный день, не менее страшный, чем 24 февраля, которое теперь ассоциируется с российским вторжением

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает следующим образом:

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"Нам давно нужно избавиться от этого советского победобесия. Россия так искренне праздновала тот, придуманный ими день победы над фашистами, что народ в конце концов сам ими стал. Убив дракона – главное не стать драконом".

Мы должны вернуться к источникам – война закончилась 8 мая, это реальность, напоминает эксперт. Настоящие участники той войны не устраивали громких праздников, они вспоминали погибших, оплакивали пережитое.

"Беда россиян в том, что они настолько героизировали ту войну, что забыли главное – война это горе, смерти, потери, слезы, неуемная боль. У них же это все свелось к "можем повторить". И они повторяют... Мы должны искоренить эти привычки", – уверена Татьяна Лупова.

А дальше, продолжает она, нам уже следует начинать говорить о том, что наш день победу в этой войне – это будет совсем не праздник.

"Это будет страшный день, не менее страшный, чем 24 февраля, которое теперь ассоциируется с российским вторжением, – подчеркивает Татьяна Лупова. – Потому что в этот день мы наконец-то постигнем весь масштаб потерь и разрушений, количество погибших, весь ужас, всю боль. Мы будем приветствовать друг друга с окончанием войны, со слезами и горем, на военных кладбищах, с тотальным птср (посттравматическое стрессовое расстройство), героями и ветеранами, ранеными и искалеченными. И нам будет очень важно удержать это в рамках "никогда снова". Мы должны сделать выводы, запомнить, передать следующим поколениям, но не стать самим драконом. Не дать никому забыть, что война – это необъятный ужас".

Проходит синхронизация Украины с Западным миром, с нашими ближайшими партнерами

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, уверен, что происходит эволюционный процесс, запущенный в Украине годы назад.

"Каждый год мы немного подходили к тому, что День Европы и День памяти жертв Второй мировой войны становились все более актуальными в нашем обществе. Сейчас этот процесс просто нормировался", – объясняет эксперт.

По его мнению, сейчас сделан еще и яркий символический шаг в пике эксплуатации РФ темы 9 мая и вообще Второй мировой.

Кроме того, объясняет политолог, таким образом, происходит синхронизация Украины с Западным миром, с нашими ближайшими партнерами.

"То есть, – констатирует Олег Саакян, – такое решение имеет три разреза. Собственно эволюционный, политический (мобилизация украинского общества, наш ответ российским нарративам в контексте отражения российской агрессии), а также международный (в ракурсе нашей причастности к Западному миру)".

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