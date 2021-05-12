8-летняя блогер Мила Маханец вернулась к 13-летнему Паше Паю

Скандальная история с 8-летним ребенком-блогером Милой Маханец и ее бойфрендом 13-летним Пашей Паем получила свое продолжение. После двухмесячного расставания ребята снова вместе. Об этом Паша Пай сообщил в своем инстаграме.

Мила Маханец и Паша Пай (фото из открытых источников)

"Мечта №1 выполнена", — написал Паша.

Он добавил, что мечтой была встреча с Миланой и прикрепил фотографию, где они с Милой позируют вместе на фоне фонтана.





Также на странице в своей социальной сети выложила фото и 8-летняя Мила Маханец.

"Мы не виделись менее двух месяцев, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне этого мишку", — написала Мила.

Роман 8-летней Милы Махинации и 13-летнего Паши Пая возмутил общественность, под их постами в социальной сети многие написали возмущение относительно романа девочки и подростка.

Как сообщали ранее очередной виток в скандальной истории отношений несовершеннолетних украинских блогеров. Аккаунты 8-летней Миланы М. и ее якобы 13-летнего парня Паши П. в известной социальной сети LIKEE были заблокированы. Такую информацию предоставил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. Как сообщил представитель власти, ему удалось пообщаться с официальным представителем компании. По словам Кулебы, сотрудники LIKEE глубоко возмущены опубликованным на просторах их социальной сети контентом. Поэтому личные странички якобы влюбленной несовершеннолетней пары были заблокированы для доступа других пользователей.

Николай Кулеба подчеркнул, что это важный шаг для всех соцсетей, ведь наполнение и информацию всегда следует тщательно проверять. Тем более, если есть вариант, что контент будет доступен детям.



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