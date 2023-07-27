4-летний ребенок обожгся куском курицы: McDonald's заплатит колоссальную компенсацию

Американский суд вынес приговор по делу четырехлетней девочки, обжегшейся куском курицы из популярной сети фастфуда McDonald's. Компания должна заплатить 800 тысяч долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

McDonald's заплатит компенсацию ребенку, который обожгся куском курицы

Восьмилетняя Оливия Карабалло получит компенсацию за инцидент четырехлетней давности, когда она получила ожоги второй ступени от курицы Happy Meal из McDonald's. Оказалось, что мать девочки заказала еду в McDonald's, а открыв коробку в машине, из нее выпал раскаленный кусок курицы и оказался между сиденьем автомобиля и ногой ребенка. Кусок пролежал две минуты нанеся значительные ожоги четырехлетней девочке.

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После инцидента в 2019 году родители Оливии подали в суд на McDonald's и владельца франшизы во Флориде Upchurch Foods, требуя компенсации в 15 млн долларов. Они заявили, что фастфуд без предупреждений продал им "опасно горячие" кусочки курицы при температуре 200 градусов, что выше, чем нужно.

Адвокаты McDonald's утверждали, что температура курица не превышала 160 градусов и не должна была быть прижата к человеческому телу более двух минут. Несмотря на это, суд удовлетворил решение семьи Карабалло, хотя и не в полном размере.

"На самом деле я просто рада, что они прислушались к голосу Оливии, и присяжные смогли принять справедливое решение, я счастлива", – прокомментировала мать девочки решение суда.

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