logo
Русский Українська

BTC/USD

46987.23

ETH/USD

3116.20

LTC/USD

168.84

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Кузин рассказал, в каком случае удастся перенести локдаун с ноября на декабрь-январь
commentss НОВОСТИ Все новости

Кузин рассказал, в каком случае удастся перенести локдаун с ноября на декабрь-январь

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун

сегодня, 22:05
Автор:

Кравцев Сергей

"Красная зона" эпидемиологической ситуации может накрыть Украину уже в ноябре. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC News Украина" высказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Кузин рассказал, в каком случае удастся перенести локдаун с ноября на декабрь-январь

Локдаун Фото: Слово и дело

Игорь Кузин отметил, если нынешний сценарий удастся реализовать, то скорее всего в ноябре можно ожидать новый локдаун. В то же время главный санитарный врач отметил, что единственный выход избежать общенационального карантина в конце этой осени, если украинцы будут активно делать прививки, будут придерживаться всех эпидемиологических норм. В таком случае карантин можно будет перенести на декабрь-январь или же и вовсе избежать его.

Главный санврач отметил, в вопросе вводить или не вводить карантин — последнее слово за местными властями, однако всё зависит от количества нововыявленных кейсов на коронавирус, от количества заражений и госпитализацией. Если эти показатели будут зашкаливать, то центральная власть введёт карантин на общенациональном уровне, даже не интересуясь позиция местных властей. Игорь Кузин не стал прогнозировать, какой из регионов первым попадет в "красную зону", где начнет действовать ряд ограничений. По сегодняшней информации ухудшение ситуации есть в восточных и западных регионах, но тенденция к росту заболеваемости уже прослеживаются. В среднем в день в конце нынешнего месяца фиксировалось по 1500 новых больных. Для сравнения в прошлом месяце в несколько раз меньше. С ростом новых заражений растет и количество госпитализаций.

Читайте также на портале "Комментарии" — Игорь Кузин заверил, что локдауна в сентябре не будет.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58346399?atmedium=RSS&atcampaign=KARANGA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ