Кузин рассказал, в каком случае удастся перенести локдаун с ноября на декабрь-январь

"Красная зона" эпидемиологической ситуации может накрыть Украину уже в ноябре. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC News Украина" высказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Локдаун Фото: Слово и дело

Игорь Кузин отметил, если нынешний сценарий удастся реализовать, то скорее всего в ноябре можно ожидать новый локдаун. В то же время главный санитарный врач отметил, что единственный выход избежать общенационального карантина в конце этой осени, если украинцы будут активно делать прививки, будут придерживаться всех эпидемиологических норм. В таком случае карантин можно будет перенести на декабрь-январь или же и вовсе избежать его.

Главный санврач отметил, в вопросе вводить или не вводить карантин — последнее слово за местными властями, однако всё зависит от количества нововыявленных кейсов на коронавирус, от количества заражений и госпитализацией. Если эти показатели будут зашкаливать, то центральная власть введёт карантин на общенациональном уровне, даже не интересуясь позиция местных властей. Игорь Кузин не стал прогнозировать, какой из регионов первым попадет в "красную зону", где начнет действовать ряд ограничений. По сегодняшней информации ухудшение ситуации есть в восточных и западных регионах, но тенденция к росту заболеваемости уже прослеживаются. В среднем в день в конце нынешнего месяца фиксировалось по 1500 новых больных. Для сравнения в прошлом месяце в несколько раз меньше. С ростом новых заражений растет и количество госпитализаций.

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