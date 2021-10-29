Кузин рассказал с какой из церквей не удается найти понимания о необходимости вакцинации

Одной из ключевых причин низких темпов вакцинации в некоторых регионах есть позиция религиозных лидеров в общинах. Из-за того, что они публично выступают против вакцинации в общинах фиксируются вспышки заболеваемости коронавирусом. Как передает портал "Комментарии", об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Гордон".

Игорь Кузин - фото телеканала "Зик"

В Минздраве отмечают, в Украине есть 30 проблемных территориальных общин, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В основном новые кейсы заболеваемости фиксируются на больших предприятиях, где большинство работников не вакцинированы. Также очаги инфицирования возникают из-за того, что граждане не придерживаются противоэпидемиологических мер.

Игорь Кузин называет еще одной большой проблемой – позицию религиозных лидеров, которые публично призывают прихожан не вакцинироваться. Санврач подчеркнул, после таких проповедей очень сложно дискутировать с людьми о важности вакцинации, потому что они изначально услышали от духовных наставников информацию о вреде вакцинации.

Кузин отметил, что у Минздрава нет проблем в вопросе вакцинации с Всеукраинским советом церквей и религиозными организациями. Большинство из них поддерживают все мероприятия по вакцинации.

При этом главный санврач признал, что есть некоторые сложности с пониманием о необходимости вакцинации с УПЦ МП. Пока что найти понимание с представителями этой церкви проблематично.

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