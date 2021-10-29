logo

BTC/USD

60874.81

ETH/USD

4332.05

LTC/USD

192.30

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кузин рассказал с какой из церквей не удается найти понимания о необходимости вакцинации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кузин рассказал с какой из церквей не удается найти понимания о необходимости вакцинации

Кузин назвал церковь одной из причин низкой вакцинации от COVID

сегодня, 12:42
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Одной из ключевых причин низких темпов вакцинации в некоторых регионах есть позиция религиозных лидеров в общинах. Из-за того, что они публично выступают против вакцинации в общинах фиксируются вспышки заболеваемости коронавирусом. Как передает портал "Комментарии", об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Гордон".

Кузин рассказал с какой из церквей не удается найти понимания о необходимости вакцинации

Игорь Кузин - фото телеканала "Зик"

В Минздраве отмечают, в Украине есть 30 проблемных территориальных общин, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В основном новые кейсы заболеваемости фиксируются на больших предприятиях, где большинство работников не вакцинированы. Также очаги инфицирования возникают из-за того, что граждане не придерживаются противоэпидемиологических мер.

Игорь Кузин называет еще одной большой проблемой – позицию религиозных лидеров, которые публично призывают прихожан не вакцинироваться. Санврач подчеркнул, после таких проповедей очень сложно дискутировать с людьми о важности вакцинации, потому что они изначально услышали от духовных наставников информацию о вреде вакцинации.

Кузин отметил, что у Минздрава нет проблем в вопросе вакцинации с Всеукраинским советом церквей и религиозными организациями. Большинство из них поддерживают все мероприятия по вакцинации.

При этом главный санврач признал, что есть некоторые сложности с пониманием о необходимости вакцинации с УПЦ МП. Пока что найти понимание с представителями этой церкви проблематично.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кузин рассказал, что делать тем, кто приобрел поддельный сертификат, но теперь надумал вакцинироваться.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/publications/kuzin-bolshaya-problema-lokalnye-religioznye-lidery-kotorye-aktivno-vystupayut-protiv-vakcinacii-1578698.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!