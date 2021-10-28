logo

BTC/USD

61546.38

ETH/USD

4178.87

LTC/USD

187.54

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кузин рассказал, что делать тем, кто приобрел поддельный сертификат, но теперь надумал вакцинироваться
commentss НОВОСТИ Все новости

Кузин рассказал, что делать тем, кто приобрел поддельный сертификат, но теперь надумал вакцинироваться

Главный санврач призвал украинцев не тянуть с вакцинацией

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Полиция развернула настоящую борьбу с центрами, где делают и выдают поддельные ковид-сертификаты. При этом до сих пор довольно много людей в Украине есть противниками вакцинации, а значит заинтересованы в услугах аферистов. Но есть и те, кто одумался и решился сделать прививку после того, как уже приобрел "липовый" ковид-сертификат. Как информирует издание "Комментарии", главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24" рассказал об алгоритме действий для тех людей, которые поменяли свою точку зрения и готовы вакцинироваться.

Кузин рассказал, что делать тем, кто приобрел поддельный сертификат, но теперь надумал вакцинироваться

Игорь Кузин. Фото: Апостроф

Игорь Кузин отметил, что первым делом человеку нужно обратиться в пункт вакцинации, где попросить сделать ему полный курс прививок. В пункте стоит сказать откровенно, что ранее у вас появился поддельный сертификат, данные в котором о вакцинации не соответствую действительности. Затем будет вызвана полиция. 

По словам главного санврача, волноваться не стоит. Полиция соберет все доказательства, после чего человеку будут сделаны вакцины. Кузин подчеркнул, самое главное это то, что человек получит надежную защиту против коронавируса.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация на сегодняшний день – единственная гарантия, что человеку удастся избежать тяжелого исхода после инфицирования коронавирусом. Альтернативы вакцинированию нет, потому как другого способа, как побороть пандемию человечество еще не изобрело.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Ляшко назвал COVID-вакцину, которую нельзя комбинировать с другими препаратами. Два укола нужно делать одним и тем же препаратом.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCMp5Buw-6LpbbV9r9Sl_5yg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!