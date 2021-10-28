Кузин рассказал, что делать тем, кто приобрел поддельный сертификат, но теперь надумал вакцинироваться

Полиция развернула настоящую борьбу с центрами, где делают и выдают поддельные ковид-сертификаты. При этом до сих пор довольно много людей в Украине есть противниками вакцинации, а значит заинтересованы в услугах аферистов. Но есть и те, кто одумался и решился сделать прививку после того, как уже приобрел "липовый" ковид-сертификат. Как информирует издание "Комментарии", главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24" рассказал об алгоритме действий для тех людей, которые поменяли свою точку зрения и готовы вакцинироваться.

Игорь Кузин. Фото: Апостроф

Игорь Кузин отметил, что первым делом человеку нужно обратиться в пункт вакцинации, где попросить сделать ему полный курс прививок. В пункте стоит сказать откровенно, что ранее у вас появился поддельный сертификат, данные в котором о вакцинации не соответствую действительности. Затем будет вызвана полиция.

По словам главного санврача, волноваться не стоит. Полиция соберет все доказательства, после чего человеку будут сделаны вакцины. Кузин подчеркнул, самое главное это то, что человек получит надежную защиту против коронавируса.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация на сегодняшний день – единственная гарантия, что человеку удастся избежать тяжелого исхода после инфицирования коронавирусом. Альтернативы вакцинированию нет, потому как другого способа, как побороть пандемию человечество еще не изобрело.

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