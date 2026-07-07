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Курьез дня: в Ровно девушка застряла в почтамате (ФОТО)

Девушка оказалась закрытой в ячейке почтомата. Спасатели ГСЧС открыли ячейку и освободили ее.

7 июля 2026, 13:20
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Slava Kot

В Ровно спасателям пришлось выезжать по необычному вызову. Утром 7 июля в Службу спасения поступило сообщение о девушке, которая оказалась запертой внутри ячейки почтомата. Самостоятельно выбраться она не могла, поэтому на помощь пришлось вызвать ГСЧС.

Курьез дня: в Ровно девушка застряла в почтамате (ФОТО)

В Ровно девушка застряла в почтмате. Фото: ГСЧС

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, звонок поступил около 6 часов утра 7 июля. К спасателям обратился взволнованный подросток, который рассказал, что на улице Киевской в Ровно его знакомая оказалась закрыта в почтомате. Несмотря на попытки помочь своими силами, открыть ячейку не удалось.

После вызова на место прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части.

"С помощью специального инструмента спасатели быстро открыли ячейку и освободили девушку. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась", — говорится в сообщении ГСЧС в Ровенской области.

Курьез дня: в Ровно девушка застряла в почтамате (ФОТО) - фото 2

В Ровно девушка застряла в почтмате

Курьез дня: в Ровно девушка застряла в почтамате (ФОТО) - фото 2

В Ровно девушка застряла в почтмате

Курьез дня: в Ровно девушка застряла в почтамате (ФОТО) - фото 2

В Ровно девушка застряла в почтмате

В ГСЧС подчеркнули, что готовы реагировать на любые чрезвычайные ситуации, даже если они кажутся странными или курьезными.

"Спасатели готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации — даже если она кажется необычной. Не мешайте обращаться за номером 101, когда существует угроза жизни или здоровью", — отметили в ведомстве.

Обстоятельства, при которых девушка оказалась внутри ячейки почтомата, не уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кривом Роге 16-летний программист сломал почтоматы и похитил посылки на полмиллиона гривен.

Также "Комментарии" писали о разумном почтомате, который принимает почту и посылки от дронов.



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Источник: https://rv.dsns.gov.ua/news/nadzvicaini-podiyi/u-rivnomu-riatuvalniki-vizvolili-divcinu-iaka-opinilasia-zacinenoiu-v-postomati
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