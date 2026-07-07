Курьез дня: в Ровно девушка застряла в почтамате (ФОТО)

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Slava Kot
В Ровно спасателям пришлось выезжать по необычному вызову. Утром 7 июля в Службу спасения поступило сообщение о девушке, которая оказалась запертой внутри ячейки почтомата. Самостоятельно выбраться она не могла, поэтому на помощь пришлось вызвать ГСЧС.
В Ровно девушка застряла в почтмате. Фото: ГСЧС
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, звонок поступил около 6 часов утра 7 июля. К спасателям обратился взволнованный подросток, который рассказал, что на улице Киевской в Ровно его знакомая оказалась закрыта в почтомате. Несмотря на попытки помочь своими силами, открыть ячейку не удалось.
После вызова на место прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части.
В Ровно девушка застряла в почтмате
В Ровно девушка застряла в почтмате
В Ровно девушка застряла в почтмате
В ГСЧС подчеркнули, что готовы реагировать на любые чрезвычайные ситуации, даже если они кажутся странными или курьезными.
Обстоятельства, при которых девушка оказалась внутри ячейки почтомата, не уточняется.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кривом Роге 16-летний программист сломал почтоматы и похитил посылки на полмиллиона гривен.
Также "Комментарии" писали о разумном почтомате, который принимает почту и посылки от дронов.