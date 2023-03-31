Кулеба считает плохой первоапрельской шуткой решение Совбеза ООН

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Slava Kot
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что Российская Федерация с 1 апреля начнет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Украинский политик назвал такую ситуацию плохой первоапрельской шуткой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.
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С начала апреля Россия впервые начнет свое председательство в Совбезе ООН после полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на международные санкции и дипломатическую изолированность, Российская Федерация до сих пор остается одним из постоянных членов Совета Безопасности при Организации Объединенных Наций. На эту ситуацию отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Украинский политик добавляет, что Россия ведет колониальную войну, а Владимир Путин — военный преступник, преследуемый международным уголовным судом за похищение детей с территории Украины. Также РФ угрожает использовать ядерное оружие и планирует разместить часть ядерного арсенала на территории Белоруссии.
Также "Комментарии" писали об утечке секретных файлов Vulkan , которая показывает глобальную тактику кибервойны Путина. Кремль создал компанию, занимавшуюся хакерскими атаками, распространением дезинформации, тренировкой оперативников и другими преступными киберделами.
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