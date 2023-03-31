Кулеба считает плохой первоапрельской шуткой решение Совбеза ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что Российская Федерация с 1 апреля начнет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Украинский политик назвал такую ситуацию плохой первоапрельской шуткой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

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С начала апреля Россия впервые начнет свое председательство в Совбезе ООН после полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на международные санкции и дипломатическую изолированность, Российская Федерация до сих пор остается одним из постоянных членов Совета Безопасности при Организации Объединенных Наций. На эту ситуацию отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Руководство России в Совбезе ООН с 1 апреля — плохая шутка. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН", — сообщает Кулеба.

Украинский политик добавляет, что Россия ведет колониальную войну, а Владимир Путин — военный преступник, преследуемый международным уголовным судом за похищение детей с территории Украины. Также РФ угрожает использовать ядерное оружие и планирует разместить часть ядерного арсенала на территории Белоруссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики исследовали разные варианты и нашли наиболее вероятное место хранилища российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных файлов Vulkan , которая показывает глобальную тактику кибервойны Путина. Кремль создал компанию, занимавшуюся хакерскими атаками, распространением дезинформации, тренировкой оперативников и другими преступными киберделами.