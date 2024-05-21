Кто стоит за смертью иранского президента: неожиданные версии

По словам Цви Зильбера, есть несколько версий того, кто мог быть причастен к авиакатастрофе, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раииси 19 мая. Журналист отмечает, что есть мнение, что за авиакастрофой стоит Израиль, который таким образом ответил на массированную ракетную и дроновую атаку, которую не так давно совершил Иран. При этом, добавил эксперт, Моссад обычно свои операции осуществлял руками иранских оппозиционеров, потому что в Иране достаточно много противников режима.

Ибрагим Раиси

Впрочем, отмечает Зильбер, за авиакатастрофой может стоять Азербайджан, жители которого ведут активную борьбу за свое самоопределение. По его словам, речь может идти о белуджех, курдах, оппозиционерах.

"Конечно, их кто-то навел, предоставил информацию, где этот вертолет летит. То есть эта версия полностью имеет право на существование",

– отметил журналист.

При этом Зильбер обратил внимание на то, что вертолет Раиси летел в кортеже, то есть его сопровождали еще два вертолета. И здесь начинается странное, отмечает журналист. Когда вертолет с президентом исчез, два других вертолета спокойно продолжили полет. То есть, подчеркнул эксперт, они даже не предпринимали попыток приземлиться и оказать помощь тем, кто, очевидно, в ней нуждался.

Именно поэтому, отмечает журналист, есть версия, что иранского президента ликвидировал сам режим. Как отметил Зильбер, Раиси был одним из возможных преемников на пост верховного лидера Ирана. В настоящее время, по его словам, на этот пост претендует сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ждет Иран после смерти президента Ибрагима Раиси.





