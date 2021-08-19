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Кто стал самым богатым человеком планеты: Forbes обновил рейтинг

Состояние Джеффа Безоса оценили в 185, 9 млрд долларов

19 августа 2021, 15:28
Автор:

Елизавета Черных

Издание Forbes внесло поправки в рейтинг наиболее состоятельных людей мира. Таким образом на первой строчке расположился основатель компании Amazon, американский миллиардер Джефф Безос. Об этом сообщает издание "РБК-Украина". 

Кто стал самым богатым человеком планеты: Forbes обновил рейтинг

Джефф Безос - фото из открытых источников

Forbes оценил состояние предпринимателя в 185, 9 млрд долларов, и таким образом он возглавил рейтинг. 

Второй в списке самых богатых людей — основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск. Его состояние — 180,5 млрд долларов. И замыкает тройку лидеров рейтинга Бернар Арно (176, 4 млрд долларов) — владелец  группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). 

Отметим, что в начале августа Безос лишился звания самого состоятельного человека мира и опустился на второе место. За сутки состояние миллиардера сократилось на 6,76%, или на 13, 9 млрд долларов, и стало насчитывать 192,4 млрд долларов. Тогда его опередил Арно, состояние которого оценили в 192,9 млрд долларов. 

Напомним, что в мае Джефф Безос заявил, что уходит с поста главы компании Amazon. Миллиардер  написал прощальное письмо акционерам в последние дни на посту главы компании. Безос пообещал заботиться обо всех сотрудниках, и призвал не становиться "нормальными". Должность Безоса перешла к Энди Ясси — руководителю подразделения Amazon Web Services. В письме Джефф Безос дал несколько установок, а также советов.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что популярное издание Variety обнародовало рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда. Так, почетное первое место досталось Дэниелу Крэйгу, звезде Бондианы. Актеру заплатили 100 млн долларов за две части нашумевшего детективного фильма "Достать ножи". 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/samyy-bogatyy-chelovek-mira-forbes-obnovil-1629371296.html
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