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Кто спасет Украину зимой: с какой страной Киев достиг важных договоренностей

«Нафтогаз» договорился о трех партиях сжиженного газа на начало 2027 года, а «Укрнафта» – о нефтепродуктах на сумму до $500 млн

21 сентября 2026, 14:42
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Кравцев Сергей

Украина усиливает энергетическое сотрудничество с Польшей в преддверии нового отопительного сезона. Группа "Нафтогаз" и польская энергетическая компания ORLEN подписали два меморандума, предусматривающие поставки сжиженного природного газа и нефтепродуктов для украинского рынка.

Кто спасет Украину зимой: с какой страной Киев достиг важных договоренностей

Газ. Фото: из открытых источников

Документы были заключены во время Саммита Карпатской восьмерки. Одна из них предусматривает поставку Украине трех партий LNG в первом квартале 2027 года. При необходимости стороны могут также увеличить объемы, чтобы покрыть дополнительные потребности страны в период пикового сезонного потребления.

Для Украины это особенно важно на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и объектам внутренней добычи газа. В "Нефтегазе" отмечают, что диверсификация источников и маршрутов поставок позволяет уменьшать зависимость от отдельных направлений импорта.

"ORLEN является важным стратегическим партнером для "Нефтегаза". На фоне постоянных российских атак на объекты нашей внутренней добычи для нас особенно важно иметь надежные источники поставок газа и диверсифицированные маршруты доставки", — отметил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Второй меморандум с ORLEN подписала "Укрнафта". Он предусматривает возможность поставки нефтепродуктов на украинский рынок на сумму до $500 млн. По замыслу сторон это должно усилить стабильность обеспечения страны горючим на фоне нестабильности мирового нефтяного рынка и событий на Ближнем Востоке.

Договоренности предполагают и дальнейшее расширение сотрудничества. В частности, стороны планируют разработать возможность поставки украинской нефти для переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях Центральной Европы.

Еще одним направлением может стать передача "Укрнафты" топливовозов, которые будут использовать для транспортировки нефтепродуктов.

Таким образом, новые договоренности охватывают сразу несколько звеньев энергетической цепи – от LNG и горючего до потенциальной переработки украинской нефти в Европе. В "Нефтегазе" называют сотрудничество с ORLEN долгосрочным партнерством для усиления энергетической устойчивости Украины и региона.

Также издание "Комментарии" сообщало – ЧАО "Нефтегаздобыча" отказалось предоставить информацию об объемах добычи природного газа с начала 2026 года, их динамике по сравнению с 2025 годом, а также планах по введению новых скважин до конца года. Об этом говорится в ответе компании на журналистский запрос портала "Комментарии".




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Источник: https://www.naftogaz.com/news/naftogaz-and-orlen-expand-strategic-partnership-on-lng-and-petroleum-product-supplies
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