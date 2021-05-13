logo
Русский Українська

BTC/USD

49070.46

ETH/USD

3715.09

LTC/USD

309.86

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Кто самый высокооплачиваемый спортсмен в мире - рейтинг Forbes
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто самый высокооплачиваемый спортсмен в мире - рейтинг Forbes

Годовой доход спортсмена оценили в 180 млн долларов

сегодня, 11:39
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным журнала Forbes на первом месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов планеты оказался боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Ирландец впервые возглавил рейтинг, его доход оценили в 180 млн долларов, пишет "Украинская правда". 

Кто самый высокооплачиваемый спортсмен в мире - рейтинг Forbes

Кто самый высокооплачиваемый спортсмен в мире - фото из открытых источников

В Forbes отметили, что бои в ММА принесли Макгрегору 22 млн долларов, а большую часть дохода спортсмен получил за продажу контрольной доли бренда виски Proper No. Twelve., а именно 150 млн долларов. Ирландский боец также заработал 8 млн долларов на рекламных контрактах. 

Сообщается, что до этого Макгрегор входил в список Forbes только в 2018 году. Тогда он расположился на четвертом месте рейтинга с доходом в 99 млн долларов. 

В первую пятерку наиболее оплачиваемых спортсменов также попали: аргентинский футболист Лионель Месси, который является капитаном команды "Барселона" (доход — 130 млн долларов), португальский форвард клуба "Ювентус" Криштиану Роналду (120 млн долларов), представитель американского футбола Дак Прескотт (107,5 млн долларов), а также баскетболист Леброн Джеймс (96,5 млн долларов). 

Отмечается, что доход первой десятки самых высокооплачиваемых спортсменов вырос на 28%, в сравнении с 2020 годом. В целом, при составлении рейтинга, Forbes учитывал заработок спортсменов с 1 мая 2020 года до 1 мая 2021. 

Напомним, что Журнал Forbes обнародовал список наиболее состоятельных украинцев. В целом за 2020 год состояние сотни богатейших украинцев выросло на 42%. О чем говорят эти данные? Что следует делать, чтобы ситуация изменилась? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/13/673805/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ