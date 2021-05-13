Кто самый высокооплачиваемый спортсмен в мире - рейтинг Forbes

Согласно данным журнала Forbes на первом месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов планеты оказался боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Ирландец впервые возглавил рейтинг, его доход оценили в 180 млн долларов, пишет "Украинская правда".

Кто самый высокооплачиваемый спортсмен в мире - фото из открытых источников

В Forbes отметили, что бои в ММА принесли Макгрегору 22 млн долларов, а большую часть дохода спортсмен получил за продажу контрольной доли бренда виски Proper No. Twelve., а именно 150 млн долларов. Ирландский боец также заработал 8 млн долларов на рекламных контрактах.

Сообщается, что до этого Макгрегор входил в список Forbes только в 2018 году. Тогда он расположился на четвертом месте рейтинга с доходом в 99 млн долларов.

В первую пятерку наиболее оплачиваемых спортсменов также попали: аргентинский футболист Лионель Месси, который является капитаном команды "Барселона" (доход — 130 млн долларов), португальский форвард клуба "Ювентус" Криштиану Роналду (120 млн долларов), представитель американского футбола Дак Прескотт (107,5 млн долларов), а также баскетболист Леброн Джеймс (96,5 млн долларов).

Отмечается, что доход первой десятки самых высокооплачиваемых спортсменов вырос на 28%, в сравнении с 2020 годом. В целом, при составлении рейтинга, Forbes учитывал заработок спортсменов с 1 мая 2020 года до 1 мая 2021.

Напомним, что Журнал Forbes обнародовал список наиболее состоятельных украинцев. В целом за 2020 год состояние сотни богатейших украинцев выросло на 42%. О чем говорят эти данные? Что следует делать, чтобы ситуация изменилась? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.





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