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Кто поедет на Евровидение от Украины: букмекеры обновили прогноз

Букмекеры определили фаворита Нацотбора Евровидение 2024 года от Украины. Кто имеет самые большие шансы на победу.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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3 февраля состоится финал Нацотбора Евровидение-2024, который определит победителя и представителя Украины на песенном конкурсе. Букмекеры обновили прогноз и определили, кто имеет самые большие шансы на победу.

Кто поедет на Евровидение от Украины: букмекеры обновили прогноз

Кто фаворит букмекеров на Национальном отборе Евровидения Фото из открытых источников

За право представить Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024 года соревнуется 11 участников: Yagody, Drevo, Ziferblat, Skylerr, Ingret, Nahaba, Nazva, Melovin, Yaktak и alyona alyona & Jerry Heil

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом в украинском Нацотборе на Евровидение является песня Teresa & Maria от певиц Jerry Heil и Alyona Alyona. Букмекеры оценивают их шанс на победу в 65%.

Вторым в списке лидеров оказался Melovin с композицией Dreamer – 9%. Третью позицию в рейтинге букмекеров заняли два участника Anka и Yagody. У обоих представителей шансы на победу 6%. Пятое место букмекеры предполагают исполнителя Yaktak и его треку Lalala – 5%. Всех остальных участников Нацотбора Евровидение букмекеры оценили в 3% и меньше.

Отметим, что финал украинского национального отбора на Евровидение состоится 3 февраля. По соображениям безопасности, место проведения концерта не сообщается. Трансляция финала Нацотбора пройдет онлайн в приложении "Дия", а также на телеканале "UA: Культура", YouTube-канале "Евровидение Украина" и других платформах от "Общественного".

Напомним, что Украину в 2023 году на Евровидении 2023 года представляла группа Tvorchi, занявшая шестое итоговое место с 243 баллами. Победу одержала швейцарская певица Лорин с композицией Tattoo.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победительница Евровидение отказалась подписывать флаг Украины.

Также "Комментарии" писали, что Украина на Евровидении получила 12 баллов только от одной страны.




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Источник: https://eurovisionworld.com/odds/ukraine
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