Кто поедет на Евровидение от Украины: букмекеры обновили прогноз

3 февраля состоится финал Нацотбора Евровидение-2024, который определит победителя и представителя Украины на песенном конкурсе. Букмекеры обновили прогноз и определили, кто имеет самые большие шансы на победу.



Кто фаворит букмекеров на Национальном отборе Евровидения Фото из открытых источников

За право представить Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024 года соревнуется 11 участников: Yagody, Drevo, Ziferblat, Skylerr, Ingret, Nahaba, Nazva, Melovin, Yaktak и alyona alyona & Jerry Heil

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом в украинском Нацотборе на Евровидение является песня Teresa & Maria от певиц Jerry Heil и Alyona Alyona. Букмекеры оценивают их шанс на победу в 65%.

Вторым в списке лидеров оказался Melovin с композицией Dreamer – 9%. Третью позицию в рейтинге букмекеров заняли два участника Anka и Yagody. У обоих представителей шансы на победу 6%. Пятое место букмекеры предполагают исполнителя Yaktak и его треку Lalala – 5%. Всех остальных участников Нацотбора Евровидение букмекеры оценили в 3% и меньше.

Отметим, что финал украинского национального отбора на Евровидение состоится 3 февраля. По соображениям безопасности, место проведения концерта не сообщается. Трансляция финала Нацотбора пройдет онлайн в приложении "Дия", а также на телеканале "UA: Культура", YouTube-канале "Евровидение Украина" и других платформах от "Общественного".

Напомним, что Украину в 2023 году на Евровидении 2023 года представляла группа Tvorchi, занявшая шестое итоговое место с 243 баллами. Победу одержала швейцарская певица Лорин с композицией Tattoo.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победительница Евровидение отказалась подписывать флаг Украины.

Также "Комментарии" писали, что Украина на Евровидении получила 12 баллов только от одной страны.



