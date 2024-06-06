Кто на Западе распространяет ИПСО РФ: Минэнерго выступило с обвинением

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Министерстве энергетики Украины заявили, что статья британского издания Financial Times об уничтожении РФ украинской энергетики "имеет признаки дезинформации и ИПСО" в интересах страны-агрессора. Журналисты FT написали, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине, поэтому генерация упала с 55 до 20 ГВт. Также, ссылаясь на слова анонимных украинских чиновников, в статье говорилось о том, что зимой украинцы, возможно, будут проводить большую часть для без электроэнергии.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
В ведомстве добавили, что статья ссылается на анонимные источники в украинском правительстве, что "ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками".
Также в публикации говорится о ложной информации, которую подают как факт, а именно о том, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза.
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якщо то - ІПСО, спростуйте це фактами.