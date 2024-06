Кто на Западе распространяет ИПСО РФ: Минэнерго выступило с обвинением

Как передает портал "Комментарии", в Министерстве энергетики Украины заявили, что статья британского издания Financial Times об уничтожении РФ украинской энергетики "имеет признаки дезинформации и ИПСО" в интересах страны-агрессора. Журналисты FT написали, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине, поэтому генерация упала с 55 до 20 ГВт. Также, ссылаясь на слова анонимных украинских чиновников, в статье говорилось о том, что зимой украинцы, возможно, будут проводить большую часть для без электроэнергии.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага. Переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими медиа и опубликованы в ряде телеграмм-каналов и вызвали резонанс в обществе", — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что статья ссылается на анонимные источники в украинском правительстве, что "ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками".

"Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", — отмечают в Минэнерго.

Также в публикации говорится о ложной информации, которую подают как факт, а именно о том, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза.

