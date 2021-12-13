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Кто из владельцев огородов и дач не будет платить налог за землю в 2022 году

С 1 января 2022 года будет введено минимальное налоговое обязательство для арендаторов земли

13 декабря 2021, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В новом году вступит в действие минимальное налоговое обязательство. Его будут платить те аграрии, которые арендуют землю и сдающие землю в аренду. Новация испугала городских дачников, пайщиков и обрабатывающих приусадебные участки. Представители власти объясняют, что налог за землю будут платить не все украинцы. Кто не будет платить налоговое обязательство, информирует ТСН.

Кто из владельцев огородов и дач не будет платить налог за землю в 2022 году

В Украине вступает в действие новое законодательство (фото из открытых источников)

Представительница парламента Лариса Билозир рассказала, что за землю в 2022 году не будут платить дачники и огородники, которые выращивают на своих сотках овощи для собственного потребления.

Те аграрии, которые уже платят государству налог за выращенный и реализованный потом урожай. Граждане, земля которых находится в аренде у тех аграриев, уплачивающих налоги позже.

Вместе с тем платить за свои земельные наделы будут те пользователи земли или ее владельцы, которые арендуют или сдают свои гектары теневым арендаторам.

Минимальное налоговое обязательство с нового года составляет 1100 грн. за 1 гектар. Если землепользователь или частный собственник перечисляет в бюджет меньше, нужно будет доплачивать государству. Крестьяне, не имеющие земли в теневой аренде, платят в бюджет 2300 грн. Поэтому это налоговое новшество их не коснется.

Депутат Билозир также сделала уточнение, из чего состоит новый огородный налог. Это земельный налог, также налоговое обязательство по доходу от реализации урожая, который здесь был выращен, налог на доходы физлиц и военный сбор, он исчисляется из жалованья наемных работников.

Представители власти надеются, что с помощью налоговой земельной новации можно будет лишиться теневой аренды земли.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том,   сколько украинцы будут платить за землю .


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/kogo-z-vlasnikiv-gorodiv-ta-dach-zvilnyat-vid-podatku-v-2022-roci-1931227.html
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