Кто из украинских футболистов попал в символическую команду открытий Евро-2020

Известное испанское издание AS собрало свою символическую команду открытий на Чемпионате Европы по футболу. В список попали игроки, которые сумели на футбольном поле проявить себя и поразить миллионов фанатов, наблюдающих за матчами. Несмотря на то, что наша сборная покинула чемпионат, наши футболисты сумели не только запомниться своей блестящей игрой.

Сборная Украины по футболу (фото из открытых источников)

Поэтому испанские журналисты на своем сайте, обнародовали символическую сборную футболистов Евро-2020. Двое украинских футболистов вошли в основной состав, а еще двое остались ждать на скамейке запасных.

Поэтому в символической команде место в воротах занял наш голкипер, игрок киевского "Динамо" Георгий Бущан, который, по мнению испанского издания, блестяще провел турнир. А еще — защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко, также попал в основной состав сборной.

Среди запасных в составе символической команды еще двое украинцев — полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко и форвард "Гента" Роман Яремчук. Который, по информации украинских СМИ, может сменить клуб в скором времени.

Кроме этого, стало известно, что больше всего мест в символической команде открытий турнира заняли представители сборной Дании — Каспер Дольберг, Миккель Дамсгора и Йоаким Мел.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Украинская команда заработала 16миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу. Выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9,25 миллиона евро. 1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2: 1. Еще два миллиона евро добавляются к выплате за выход команды в 1/8 финала. 3,25 миллиона евро национальная сборная заработала за выход в четвертьфинал чемпионата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!