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Кто из украинских футболистов попал в символическую команду открытий Евро-2020

От сборной Дании оказалось в этой команде больше всего представителей

сегодня, 20:44
Автор:

Лиля Воробьева

Известное испанское издание AS собрало свою символическую команду открытий на Чемпионате Европы по футболу. В список попали игроки, которые сумели на футбольном поле проявить себя и поразить миллионов фанатов,  наблюдающих за матчами. Несмотря на то, что наша сборная покинула чемпионат, наши футболисты сумели не только запомниться своей блестящей игрой.

Кто из украинских футболистов попал в символическую команду открытий Евро-2020

Сборная Украины по футболу (фото из открытых источников)

Поэтому испанские журналисты на своем сайте, обнародовали символическую сборную футболистов Евро-2020. Двое украинских футболистов вошли в основной состав, а еще двое остались ждать на скамейке запасных.

Поэтому в символической команде место в воротах занял наш голкипер, игрок киевского "Динамо" Георгий Бущан, который, по мнению испанского издания, блестяще провел турнир. А еще — защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко, также попал в основной состав сборной.

Среди запасных в составе символической команды еще двое украинцев — полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко и форвард "Гента" Роман Яремчук. Который, по информации украинских СМИ, может сменить клуб в скором времени.

Кроме этого, стало известно, что больше всего мест в символической команде открытий турнира заняли представители сборной Дании — Каспер Дольберг, Миккель Дамсгора и Йоаким Мел.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Украинская команда заработала 16миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу. Выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9,25 миллиона евро. 1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2: 1. Еще два миллиона евро добавляются к выплате за выход команды в 1/8 финала. 3,25 миллиона евро национальная сборная заработала за выход в четвертьфинал чемпионата.


 
 


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Источник: https://as.com/futbol/2021/07/08/videos/1625774562_290537.html
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