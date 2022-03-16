Кто и за какие средства будет отстраивать Украину после войны: озвучены варианты

На восстановление Украины после войны с РФ понадобится 565 миллиардов долларов. Такие предварительные расчеты озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи со своими коллегами из Польши, Чехии и Словении. По словам Шмыгаля, это будут репарации РФ (возмещение ущерба со стороны агрессора) и средства западных партнеров. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" сделанные заявления и то, как будет восстанавливаться Украина после этой войны.

Война в Украине. Фото: DW

В первую очередь нам придется отстраивать объекты жизнеобеспечения – ТЭС, ТЭЦ, сети, основные дороги

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что любые цифры, которые сейчас озвучиваются касательно восстановления Украины, взяты с потолка.

"Никто не имеет реальной картины. Она меняется ежедневно. Так, под Киевом наши раздолбали вчера группировку врага. Ирпень, Буча, Стоянка – практически снесены с лица земли. То есть, масштаб разрушений увеличивается постоянно. И никто не может дать точных данных, сколько именно разрушений будет на конец войны. Всё это возможно подсчитать лишь после завершения боевых действий. Которые, я уверен, завершаться нашей победой в течение недель, максимум – считанных месяцев. Но лишь после этого мы сможем начать оценивать ущерб", – поясняет эксперт.

Он также подчеркивает, что, когда речь идет о репарациях – это о стране, которая признала поражение и готова платить.

"Пока не похоже, чтобы Путина могли сбросить в ближайшее время. И не верю, что он или его преемник согласятся признать поражение и выплачивать Украине репарации. Хоть я не исключаю, что Запад может пойти касательно России, которая сломала миропорядок, аналогичным образом. И в одностороннем порядке начать использовать средства находящегося за границей золотовалютного резерва РФ на компенсации Украине. Не ожидая, что на подобное пойдет сама страна-агрессор", – говорит Борис Кушнирук.

По его словам, в первую очередь нам придется отстраивать объекты жизнеобеспечения – ТЭС, ТЭЦ, сети, основные дороги. И, конечно, мосты, многие из которых взорваны.

"Мы не знаем, что и в какие сроки можно будет восстановить после завершения военных действий. Что-то необходимо будет возводить с нуля. Совершенно в ином виде, чем было ранее. Возможно, по новой схеме, прислушиваясь к рекомендациям западных специалистов, – поясняет эксперт. – А те будут заинтересованы и в финансовом, и имиджевом плане, предложить нам свои услуги. Максимально работать на восстановление Украины. И мы будем на это соглашаться, потому что самостоятельно не сможем это сделать, не растянув на десятилетия. А нам нужно восстановиться за считанные годы. Потому придется привлекать огромное количество иностранных компаний, которые с этим справятся".

Борис Кушнирук также отмечает, что учитывая проблемы с наполнением бюджета, с теми же налогами, часть средств, которые будут поступать к нам из-за рубежа, пойдут сразу на наиболее необходимые социальные услуги. На те же пенсии и так далее.

"А потом уже встанет вопрос восстановления Мариуполя, Изюма, Харькова, Гостомеля, Бучи. Не говоря уже о том, что многие территории придется долго разминировать. Думаю, встанет вопрос о формировании определенного Фонда по восстановлению Украины. Он будет грантовый, международный. И именно международные организации, институции будут контролировать использование средств. Часть средств пойдет в бюджет, а часть именно в такой грантовый фонд", – резюмирует эксперт.

Украина может создать индустриальную платформу, которая располагается рядом с крупным рынком сбыта, в нашем случае – это Евросоюз

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ согласен с тем, что пока говорить о цифрах не приходится. Их можно называть только после окончательного прекращения войны. После соответствующих подсчетов. Пока же, к сожалению, инфраструктура продолжает разрушаться, удары по нашим городам не прекращаются.

"Саму цифру экономических потерь надо делать на ряд составляющих, – считает эксперт. – Первая – прямые инфраструктурные потери. Дороги, мосты, аэропорты, больницы, школы, жилой фонд и так далее. Тут на данный момент, думаю, потери исчисляются десятками млрд долларов. Скорее всего, придется создать некий Донорский фонд в размере 30-50 млрд долларов для восстановления разрушенной инфраструктуры. Частично этот фонд можно формировать за счет наших стран-партнеров, частично, возможно, придется искать деньги самим. Вторя цифра – намного больше. И она связана с необходимостью структурной перестройки украинской экономики. Даже учитывая, что последствия войны в экономическом плане пока не ясны, уже понятно, что 2021 год стал последним для постсоветской экономики, которая была в Украине. И после войны мы должны перейти к абсолютно новому формату экономики".

Основной удар, продолжает Алексей Кущ, был нанесен по индустриально развитым центрам. Наиболее пострадали Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Донецкая, Харьковская, Сумская, Запорожская области.

"Тому индустриальному ядро, которое сохранилось у нас со времен СССР, нанесен настолько серьезный ущерб, что вряд ли будет смысл воссоздавать всё это в прежнем виде. Именно поэтому будут появляться новые предприятия, новое экономическое ядро. И вот на это уже нужны сотни млрд долларов, – поясняет эксперт. – Плюс в том, что под такую структурную перестройку, если мы предложим эффективную экономическую модель, мы можем привлечь зарубежных инвесторов. В том числе тех, которые сейчас массово уходят из России (в сфере машиностроения)".

По мнению Алексея Куща, мы можем создать своеобразную модель ниаршоринга (аутсорсинг бизнес-процессов в компании, расположенные в соседних странах по отношению к заказчику). Проще говоря – индустриальную платформу, которая располагается рядом с крупным рынком сбыта (в нашем случае – это Евросоюз).

"Та же Турция хочет сыграть сейчас такую роль под европейский рынок. И туда переходит много компаний из азиатских стран, включая Китай и Южную Корею. Та же Мексика – это индустриальная платформа под рынок США. Вот и мы можем стать таким ниаршорингом под рынок ЕС, – уверен эксперт. – Суть в том, чтобы сотни млрд долларов мы получили в виде инвестиций. Не в виде кредитов или даже бесплатной помощи, а именно в виде инвестиций. Для создания новой модели украинской экономики".

Алексей Кущ призывает понимать – несмотря на то, что к Украине почти во всем мире сейчас относятся очень хорошо, просто так безвозвратно сотни млрд долларов нам никто не даст. Часть дадут – на инфраструктурное восстановление. А часть (причем основную) нам важно собрать именно в виде инвестиций, если сможем предложить интересные проекты.

"Сейчас многие надеются, что те же замороженные резервы Центробанка РФ, прочие российские замороженные активы будут каким-то образом переданы Украины. Возможно, какие-то символические факты и будут. К примеру, яхту какого-то российского олигарха показательно продадут, а деньги перечислят нашей стране. Но рассчитывать на то, что так поступят почти со всеми замороженными активами РФ, тем более, с резервами Центробанка, не приходится. Эти активы Запад, скорее всего, будет сохранять под "заморозкой" на годы, а то и десятилетия – для торгов с будущими политическими элитами РФ, – прогнозирует эксперт. – Как делал это в отношении Ирана. В свое время разморозка 40 млрд долларов иранских средств привязывалась к так называемой "иранской сделке". Точно так же будет с российскими активами. Их разморозка будет привязана к подписанию некого нового соглашения с будущими политическими элитами РФ, которые попытаются восстановить связи с Западом".

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