Крымский мост весь в дыму: что произошло

Жители нескольких населенных пунктов в аннексированном Крыму начали делиться фото, на которых видно, что подымается густой дым в районе Крымского моста. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Керчь ИНФО.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

По информации очевидцев, задымление произошло в районе Керченского берега, где происходит съезд с моста. Также дым виден в районе Тузлы.

Глава оккупантов Сергей Аксенов подтвердил, что россияне проводят учения, но подробности учений не рассказал.

Отметим, в последнее время появилось все больше заявлений украинской стороны о том, что удары по военных целях в аннексированном Крыму вполне могут быть, потому что Украина считает Крым украинской территорией, а сейчас в стране идет полномасштабная война с РФ, которая позволяет себе ежедневно наносить удары по гражданским объектам в Украине, убивая мирных граждан.

Более того, советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил информацию, что за время полномасштабного вторжения российских войск Украина уже наносила прицельные удары по Крыму, но об это не афишировалось публично. После победы над агрессором Арестович пообещал об этом факта рассказать более детально.

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