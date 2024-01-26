Крушение Ил-76 в России: в ООН сделали заявление о пребывании на борту украинских пленных

ООН не может установить были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседание Совета Безопасности ООН 25 января. Как она напомнила, РФ утверждает, что в самолете было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. В то же время, по данным Киева, Ил-76 мог перевозить ракеты для оккупационной армии.

ООН. Фото: из открытых источников

Дикарло добавила, что Украина призвала к проведению международного расследования инцидента.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", — ответила заместитель генсека ООН.

По ее словам, в последние недели масштабы и интенсивность атак на Украину выросли. По мнению Дикарло, это указывает на опасную траекторию войны. Заместитель генсека ООН обеспокоена ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, приводящими к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — крушение в среду, 24 января, в Белгородской области российского военно-транспортного самолета Ил-76 стало настоящим испытанием для информационного фронта Украины. Российская пропаганда и ряд официальных лиц удивительно оперативно заявили, что на борту находились украинские пленные, которых перевозили для обмена. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили, что запланированный на тот день обмен пленными сорвался. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал по поводу падения Ил-76 доклады министра обороны, главкома ВСУ, руководителя ГУР, председателя СБУ, начальника Генштаба. И подчеркнул, что наша страна будет настаивать на международном расследовании. Какие выводы можно сделать на данный момент? О чем говорит реакция Украины и России? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



