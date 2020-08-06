Кровавая трасса: в Укравтодоре назвали дорогу, где чаще всего случаются смертельные аварии

Оформление ДТП. Фото: zr.ru

В "Укравтодоре" рассказали, где в Украине происходит больше всего смертельных ДТП. Среди аварийно-опасных дорог больше всего людей погибло в 2020 году на трассе "Киев-Харьков-Должанский". Об этом сообщила на странице в Facebook пресс-служба компании.

За семь месяцев 2020 года в Украине уже произошло более 72 тысяч различных дорожно-транспортных происшествий. Многие из них были смертельными. На украинских дорогах за это время погибли 1482 человека.

"Почти две трети всех ДТП по Украине произошло по двум причинам. Первая - это нарушение правил маневрирования (погибло 234 человека, пострадали - 3 037). Вторая - превышение скорости (погибло 729 человек, пострадали - 5 090)", - говорится в сообщении "Укравтодора".

Что интересно, среди самых смертельно-опасных дорог оказались те, которые были построены относительно недавно или же капитально отремонтированы. Мол, качественные трассы позволяют водителям ехать со скоростью, которая гораздо выше предельно допустимой.

"Некоторые из этих дорог уже комфортные для движения, но еще не имеют правильной разметки или барьерной ограды. Поэтому на отремонтированных участках дороги нужно не разгоняться, а наоборот быть предельно внимательными", - призывают в "Укравтодоре".

А вот самой смертельно-опасной оказалась в 2020 году трасса М-03 "Киев-Харьков-Должанский". За 7 месяцев тут погибли 44 человека и это рекорд среди всех украинских дорог.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Днепропетровской области нацгвардейцы устроили смертельную аварию в Днепропетровской области.

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