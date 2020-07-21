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Нацгвардейцы устроили смертельную аварию на Днепропетровщине

В ДТП погибли два человека, в частности 12-летняя девочка

сегодня, 10:00
Автор:

Виолетта Комаровская
Нацгвардейцы устроили смертельную аварию на Днепропетровщине

Фото: пресс-служба ГБР

На Днепропетровщине грузовик Нацгвардии на скорости протаранил легковушку Daewoo Lanos. Автомобиль военных вылетел на встречную полосу, после чего и произошло столкновение. Подробности аварии сообщили в пресс-службе ГБР.

Авария произошла накануне. Автомобили Нацгвардии ехали по трассе "Харьков-Симферополь" в колоне. Один из грузовиков "Краз-131" в какой-то момент вылетел на встречную полосу. На скорости он протаранил легковой "Ланос", а сам частично съехал в кювет.

Лобовое столкновение оказалось достаточно сильным, а для двоих участников ДТП еще и смертельным. Погиб водитель легковушки, а также 12-летняя девочка, которая ехала с ним. Еще трое пассажиров оказались в больнице. 

Военнослужащего, который был за рулем грузовика, сотрудники ГБР уже задержали. Сейчас они выясняют, что именно произошло. Если докажут, что виноват в смертельной аварии именно он, нацгвардеец может оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 лет. Подозрение служащему могут выдвинуть за нарушение правил вождения, которое спровоцировало гибель людей.

Ранее "Комментарии" рассказывали об аварии под Киевом, в которой погибла почти вся семья. Их автомобиль протаранил пьяный водитель, который выехал на встречную полосу. 


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