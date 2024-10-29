logo

BTC/USD

71224.33

ETH/USD

2626.35

LTC/USD

72.64

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кроссоверы в тренде: топ самых популярных авто в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кроссоверы в тренде: топ самых популярных авто в Украине

Рынок новых авто в Украине вырос на 21%: самые популярные модели в этом году

сегодня, 12:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

За девять месяцев 2024 года украинцы зарегистрировали 53 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает портал УкрАвтопром. Наиболее популярной моделью стал компактный кроссовер Renault Duster, занимающий первое место по количеству продаж.

Кроссоверы в тренде: топ самых популярных авто в Украине

Продажи новых автомобилей в Украине выросли

Renault Duster, впервые представленный под брендом Dacia в 2009 году, остается фаворитом среди украинских водителей. Эта модель была адаптирована под бренд Renault, и ее успех подтверждается 5060 проданными единицами в 2024 году. Далее в списке лидеров продаж находятся Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Toyota RAV4 была продана в количестве 3402 авто, а Mazda CX-5 – 1459 единиц.

Покупатели активно выбирают не только популярные кроссоверы, но и другие модели, такие как электрический Volkswagen ID.4, Kia Sportage и Hyundai Tucson. К примеру, Volkswagen ID.4 приобрели 1410 раз, Kia Sportage – 1315, а Hyundai Tucson – 1078 единиц. В десятку лидеров вошли Toyota Camry (1069 единиц), Škoda Octavia (998 единиц), Volkswagen Touareg (966 единиц) и Škoda Kodiaq (961 единица).

Читайте на портале "Комментарии" — по результатам анализа Укравтопрома, белый цвет остается самым популярным выбором среди новых автомобилей в Украине в 2024 году. Более 35% зарегистрированных новых легковушек имеют именно эту окраску.

Ранее "Комментарии" писали, что с начала 2024 года украинцы потратили более 93 миллиардов гривен на приобретение новых легковых авто, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Этот всплеск издержек стал новым показателем активности на рынке, где особенно выделяются пять автомобильных марок. Такие данные приводит Укравтопром.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukrautoprom/4928
Теги:

Новости

Все новости