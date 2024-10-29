Кроссоверы в тренде: топ самых популярных авто в Украине

За девять месяцев 2024 года украинцы зарегистрировали 53 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает портал УкрАвтопром. Наиболее популярной моделью стал компактный кроссовер Renault Duster, занимающий первое место по количеству продаж.

Продажи новых автомобилей в Украине выросли

Renault Duster, впервые представленный под брендом Dacia в 2009 году, остается фаворитом среди украинских водителей. Эта модель была адаптирована под бренд Renault, и ее успех подтверждается 5060 проданными единицами в 2024 году. Далее в списке лидеров продаж находятся Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Toyota RAV4 была продана в количестве 3402 авто, а Mazda CX-5 – 1459 единиц.

Покупатели активно выбирают не только популярные кроссоверы, но и другие модели, такие как электрический Volkswagen ID.4, Kia Sportage и Hyundai Tucson. К примеру, Volkswagen ID.4 приобрели 1410 раз, Kia Sportage – 1315, а Hyundai Tucson – 1078 единиц. В десятку лидеров вошли Toyota Camry (1069 единиц), Škoda Octavia (998 единиц), Volkswagen Touareg (966 единиц) и Škoda Kodiaq (961 единица).

Читайте на портале "Комментарии" — по результатам анализа Укравтопрома, белый цвет остается самым популярным выбором среди новых автомобилей в Украине в 2024 году. Более 35% зарегистрированных новых легковушек имеют именно эту окраску.

Ранее "Комментарии" писали, что с начала 2024 года украинцы потратили более 93 миллиардов гривен на приобретение новых легковых авто, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Этот всплеск издержек стал новым показателем активности на рынке, где особенно выделяются пять автомобильных марок. Такие данные приводит Укравтопром.