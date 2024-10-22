Крик отчаяния: командование уничтожает 23 стрелковый батальона, чтобы прикрыть свои просчеты

Народный депутат Владимир Арьев опубликовал в Фейсбуке письмо-обращение от бойцов 23-го отдельного стрелкового батальона. Военные уверены, что злоупотребление руководства ведут к уничтожению успешного батальона.

23 стрелковый батальон

В письме указано, что с 1 марта 2023 по 14 сентября 2024 23 отдельный стрелковый батальон выполнял боевое задание по обороне определенных рубежей на Лиманском направлении ОТУ "Старобельск". За это время ни одна позиция не была утрачена, более того, при созданных самим же батальоном благоприятных условиях произошел захват позиций врага на примерно 5 км. Бойцы батальона получили большое количество ведомственных наград за эти действия.

"В то же время из-за значительной линии обороны (5,8 км), что требовало нахождения на линии столкновения всех 3-х рот и делало невозможным даже внутреннюю ротацию, личный состав по состоянию на август 2024 года был крайне истощен и физически, и морально, что нашло отражение в рапортах в/с и командиров рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии", — говорится в письме.

Бойцы просили доукомлектовать батальон, впрочем ответа на свои просьбы не получили до сих пор.

Тем не менее 5 сентября батальон, провел наступательные действия и продвинулся на 1 км вперед, захватив вражеские позиции. В результате также произошло выравнивание линии обороны и соответственно ее уменьшение. Вместе с тем, при закреплении на позициях врага, в ходе отражения вражеских атак и из-за массированных обстрелов батальон понес потери.

"И сразу после нескольких дней отражения безумных штурмовых действий врага поступили боевые распоряжения на передачу позиций двум батальонам и выдвижение на Купянское направление. Указанное, особенно на фоне потерь и существующей истощенности, дополнительно и существенно подорвало моральный дух о/с батальона", — указано в письме.

Отмечается, что решение принятое командующим ОТУ "Старобельск" бригадным генералом Перцем С.С., который при наличии вышеприведенной информации, не позволявшей выполнить сложную боевую задачу, но и могло привести к потере боеспособности как всем подразделением так и военнослужащими, организовал перемещение батальона на Купянское направление для последующего отражения утраченных учА4722 позиций в лесистой местности.

"При постановке таких задач также было известно и не учтено, что 23 чел не имел ни одного предыдущего опыта в проведении наступательных так и оборонных действий именно в лесистой местности, не проводил обучение таким действиям и соответствующего согласования. И вообще не штурмовое подразделение, а успехи в продвижении в лесостепной местности нарабатывались системно в течение месяцев подготовки и учений", — указано в письме.

При этом, говорят военные, после перемещения в середине сентября на Купянское направление, полученные боевые распоряжения от учА4722 характеризовалось крайней спешкой, без предоставления возможности надлежащей и необходимой, предусмотренной Боевым Уставом подготовки, изменением распоряжений на этапе выполнения, сокрытием в нарушение требований Боевого Устава СВ ВСУ информации о враге (наличие в тылу СОУ основ врага) и объективной ситуации, и т.д.

При этом военные пытались донести до командования информацию о том, что в таких условиях они не могут выполнить поставленную задачу.

"В то же время батальон приступил к выполнению боевых задач, что в условиях нарушений Боевого устава при предоставлении боевых распоряжений вчА4722 привело к невынужденным значительным потерям.

Указанные приказы на перемещение и наступательные действия по отражению утраченных другим подразделением позиций совокупно привели к фактическому разрушению батальона как состоятельной боевой единицы и наступлению значительных потерь", — говорится в письме.

Военные предположили, что продолжение выполнения боевых задач батальоном и сохранение его боевых способностей было возможным, а разрушение фактически искусственно с целью скорее всего сокрытия просчетов (преступного бездействия) при ведении боевых действий и сокрытии информации от высшего командования об утраченных позициях.

"Есть основания полагать, что принятие вышеуказанных решений по перемещению 23 чел. для отражения утраченных другим подразделением позиций бригадным генералом Перцем С., могло быть вызвано не желанием информировать высшее командование об утраченных позициях приближенных к нему командиров подразделений (в том числе учА4722) и усилиям за счет боеспособного батальона решить эти свои и приближенные подчиненные проблемы, которые возникли и не были решены из-за преступного бездействия", — сказано в письме.

Военные добавляют, что Перец пытался отомстить батальону за то, что он пытался донести проблемы и даже предпринимал попытки безосновательно снять с должности и перевести начальника штаба – заместителя командира батальона на должность офицера ЦВС вчА4712.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в управление войсками вернулись не берегущие военных генералы с советским мышлением.



