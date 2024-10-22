Крик отчаяния: командование уничтожает 23 стрелковый батальона, чтобы прикрыть свои просчеты

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Ткачик Олеся
Народный депутат Владимир Арьев опубликовал в Фейсбуке письмо-обращение от бойцов 23-го отдельного стрелкового батальона. Военные уверены, что злоупотребление руководства ведут к уничтожению успешного батальона.
23 стрелковый батальон
В письме указано, что с 1 марта 2023 по 14 сентября 2024 23 отдельный стрелковый батальон выполнял боевое задание по обороне определенных рубежей на Лиманском направлении ОТУ "Старобельск". За это время ни одна позиция не была утрачена, более того, при созданных самим же батальоном благоприятных условиях произошел захват позиций врага на примерно 5 км. Бойцы батальона получили большое количество ведомственных наград за эти действия.
Бойцы просили доукомлектовать батальон, впрочем ответа на свои просьбы не получили до сих пор.
Тем не менее 5 сентября батальон, провел наступательные действия и продвинулся на 1 км вперед, захватив вражеские позиции. В результате также произошло выравнивание линии обороны и соответственно ее уменьшение. Вместе с тем, при закреплении на позициях врага, в ходе отражения вражеских атак и из-за массированных обстрелов батальон понес потери.
Отмечается, что решение принятое командующим ОТУ "Старобельск" бригадным генералом Перцем С.С., который при наличии вышеприведенной информации, не позволявшей выполнить сложную боевую задачу, но и могло привести к потере боеспособности как всем подразделением так и военнослужащими, организовал перемещение батальона на Купянское направление для последующего отражения утраченных учА4722 позиций в лесистой местности.
При этом, говорят военные, после перемещения в середине сентября на Купянское направление, полученные боевые распоряжения от учА4722 характеризовалось крайней спешкой, без предоставления возможности надлежащей и необходимой, предусмотренной Боевым Уставом подготовки, изменением распоряжений на этапе выполнения, сокрытием в нарушение требований Боевого Устава СВ ВСУ информации о враге (наличие в тылу СОУ основ врага) и объективной ситуации, и т.д.
При этом военные пытались донести до командования информацию о том, что в таких условиях они не могут выполнить поставленную задачу.
Военные предположили, что продолжение выполнения боевых задач батальоном и сохранение его боевых способностей было возможным, а разрушение фактически искусственно с целью скорее всего сокрытия просчетов (преступного бездействия) при ведении боевых действий и сокрытии информации от высшего командования об утраченных позициях.
Военные добавляют, что Перец пытался отомстить батальону за то, что он пытался донести проблемы и даже предпринимал попытки безосновательно снять с должности и перевести начальника штаба – заместителя командира батальона на должность офицера ЦВС вчА4712.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в управление войсками вернулись не берегущие военных генералы с советским мышлением.
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