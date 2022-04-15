Кремль вновь пригрозил США за поставки вооружения Украине, а также обвинил НАТО в давлении на Киев

На этой неделе США получили от РФ официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и другими странами НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину могут привести лишь к усилению эскалации, что в итоге чревато "непредсказуемыми последствиями". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на копию документа.

Кремль. Фото: из открытых источников

Таким образом можно говорить о том, что в Москве весьма болезненно отреагировали на решение США увеличить военную помощь Украине, в частности решив поставлять также тяжёлое вооружение. Дипломатическую ноту Кремль направил в Белый дом 12 апреля, когда появилась информация о новом пакете военной помощи для Украины.

Говоря о новом пакете помощи для Украина президент США заявил, что новое оружие, которое получит Киев поможет сдержать массированное наступление российских войск на Донбассе.

Как в посольстве РФ в США, так и в Госдепе США от комментариев на этот счет отказались. Но, исходя из текста письма, которое Москва адресовала Вашингтону, больше всего Кремль беспокоят поставки в Украину реактивные системы залпового огня, хотя раньше нигде не говорилось, что США вместе с союзниками по НАТО поставляли такое вооружение в Украину. В России обвинили США и союзников в том, что Вашингтон передает оружие в руки радикалов и экстремистов. Также в РФ обвинили страны НАТО, который, по мнению официальной Москвы, имеют влияние на Киев, который отказывается от конструктивных переговоров с Россией.

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