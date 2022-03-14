Кремль вербует боевиков для отправки в Украину: почему это приблизит конец для самой России

Согласно данным Генштаб ВСУ, на территории Сирии россиянами были открыты центры вербовки наемников для войны в Украине. Якобы завербовано более тысячи человек, примерно 400 из которых уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (Белорусь) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки. Эксперты проанализировали эту информацию для издания "Комментарии".

Центры вербовки наемников для войны в Украине. Фото: из открытых источников

Россию, которую выстроил Путин – ожидает глубокий процесс денацификации и демилитаризации

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко отмечает:

"В связи с вербовкой россиянами сирийцев для войны в Украине – нам надо обращаться к США. Далеко не все военные процессы в Сирии закончены. И такие центры вербовки могут быть объектам для высокоточных ударов, чтобы прекратить этот процесс. К этому надо относиться как к центрам вербовки террористов. И тут у Штатов четкая политика – уничтожение. А значит, эти центры вербовки должны быть уничтожены. В Штатах достаточный флот стратегических ударных беспилотников, которые в состоянии это сделать".

Андрей Сенченко полагает, что РФ после этой войны не только потеряет свои сферы влияния за рубежом, но и будет иметь совершенно другие географические контуры.

"Еще много лет, а то и десятилетий она будет пытаться восстановить свой имидж. Уверен, что именно это агрессивное государство – Россию, которую выстроил Путин – ожидает глубокий процесс денацификации и демилитаризации", – резюмирует эксперт.

Теперь всем уже понятно, что именно Россия стоит за всеми террористическими организациями, включая Хезболла и ИГИЛ

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен: то, что Россия собирает сейчас дешевое "пушечное мясо" – террористов со всех уголков мира, в том числе подтягивает собственные террористические (а вовсе не миротворческие) войска из Армении, Сирии и так далее – подтверждает, что именно РФ является государством-террористом №1 в мире.

"К сожалению, мир долго не желал этого признавать. Но теперь, думаю, всем уже понятно, что именно Россия стоит за всеми террористическими организациями, включая Хезболла, ИГИЛ и так далее. И чтобы победить мировой терроризм, надо победить Россию, которая крышевала и крышует все террористические организации. Все они – просто подразделения российских гибридных войск, – акцентирует эксперт. – Ну, а то, что в Украину сейчас тянут дураков из Сирии, подтверждает также, что Путин боится проводить мобилизацию россиян. Понимает, что это значительно ускорит конец – и его самого, и РФ".

Естественно, Россия, оттягивая в Украину все свои и чужие силы, включая выводимых из "горячих точек" "вагнеровцев", тех же сирийцев и так далее, ослабляет свои позиции в странах, где думала их усилить, отмечает Айдер Муждабаев.

"Но ей сейчас не до того. Мы являемся свидетелями агонии империи. Которая приговорена. Как и все, кто на ее стороне, – подчеркивает эксперт. – Показательно, что как ни жал Путин на Лукашенко, пытаясь втянуть в войну и Беларусь, тот ему, похоже, пояснил: белорусские дивизии просто сразу сдадутся. И будут, возможно, воевать уже на стороне Украину. В итоге Россия бросилась соскребать на эту войну хотя бы сирийских террористов. Это совсем дно. Говори об абсолютном моральном поражении Путина. Он понимает, что его солдаты всё меньше хотят умирать в Украине. И пытается скупить хоть какой-то сброд, бросив его туда, где даже элитные российские войска терпят поражение. Арабы иже с ними едут сюда на убой. Окей, будет больше удобрений".

Возможности агрессора явно на исходе

По словам главы правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", члена политсовета парии "Сила и Честь" Олега Белоколоса, начав широкомасштабное наступление на Украину, Кремль не учел не только то, что против него поднимется весь украинский народ, но и явно не рассчитал свои ресурсы.

"Возможности агрессора явно на исходе. Уже сегодня армии захватчиков не хватает техники, вооружений и людских ресурсов. Затратные геополитические проекты Москвы в Евразии, Сирии, Африке и Латинской Америке тоже, видимо, приближаются к своему бесславному концу. В частности, Минск уже просит о "реструктуризации кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов России". В ближайшей перспективе ожидается существенное сокращение объемов как экспорта, так и импорта", – отмечает эксперт.

Олег Белоколос не сомневается, что клиенты Кремля по всему миру пребывают в явной растерянности – и весьма вероятно очень скоро начнут менять свою пророссийскую ориентацию.

"Мечты же о создании глобального антидемократического альянса испаряются с каждым новым сообщением о падении курса рубля и исхода иностранных компаний из России", – резюмирует эксперт.

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