Кремль превращает Крым в ядерный отстойник: в ГУР рассказали, как помешать России

Россия делает всё для того, чтобы Крым превратился в ядерный отстойник. В Кремле всё больше отстаивают "принцип деэскалации" в своём ядерном шантаже. Такую политику Москва проводит, начиная с 1999 года. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет издание "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу ГУР Минобороны.

Крым. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов уверен, что с каждым годом ситуация с экологией в Крыму будет усложняться. Вся проблема в том, что Москва намерена разместить в аннексированном Крыму установки по обогащению урана. Всё это говорит об одном – через несколько лет Крым может превратиться в самый настоящий ядерный отстойник.

Глава ГУР отметил, Россия и дальше использует тактику Холодной войны, когда пытается такими тактическими манёврами угрожать своим соседям. Замысел российского руководства очень простой – если в России будет ядерное оружие, если Россия будет угрожать осложнением экологической обстановки в регионе, то враг поддастся шантажу и будет намерен пойти на все условия, которые продиктует Кремль. Таким образом Путин продолжает исповедовать политику Холодной войны, постоянно угрожая другим странам, что ядерная кнопка может быть нажата в Москве. Именно поэтому мы наблюдаем ядерные манёвры Москвы в Арктике, угрозы странам Восточной Европы, а также поставки ядерного оружия в Крым, что делает проблемным передвижение в Черноморском регионе. Кирилл Буданов считает, что пришло уже время консолидировать все страны Черноморского региона и Восточной Европы, чтобы вместе помешать намерениям России сделать из Крыма ядерный отстойник.

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