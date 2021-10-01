Политолог рассказала о главном штампе российской пропаганды в Крыму

BTC/USD
47803.51
ETH/USD
3266.15
LTC/USD
164.65
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
31.10
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинское правительство вчера одобрило ряд инициатив по Крыму. Это тот редкий случай, когда нельзя не согласиться с такой позицией. Среди предложений правительства – онлайн-образование для школьников Крыма, предложение медицинской онлайн-помощи для жителей аннексированного Крыма или возможность ездить на территорию Украины, контролируемую Киевом, для получения лечения. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
Аннексия Крыма Фото из открытых источников
Олеся Яхно отмечает, если говорить о теме Крыма, то кроме поиска механизмов мониторинга нарушений прав человека российскими властями в оккупированном Крыму, важно думать и об информационной составляющей. Например, над тем, как дезавуировать штамп российской пропаганды о том, что Крым почти всегда был российским. Это такой же миф, как и то, что России кто-то обещали не расширение НАТО. Российская пропаганда очень упорно работает над тем, чтобы продвигать этот миф в умы не только россиян, но и украинцев.
Читайте также на портале "Комментарии" — политический аналитик Павел Нусс считает, что визит украинского чемпиона Александра Усика в Крым будет означать признание Крыма – российским. Аналитик рассказал с кем придется договариваться Усику, чтобы попасть на оккупированную территорию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
добкин
сегодня, 14:24
украине просто надо довести до логического завершения декоммунизацию, и гордо вернуть все территории подаренные кровавыми коммунистическими лидерами СССР во все времена. Крым - перавя ласточка территориальной декоммунизации украины. Далi буде
Сташинский
сегодня, 13:49
Мало ли чей Крым был. Россия его отвоевала у турок и он стал российским, с этим никто не спорит. И то, что Хрущ его "подарил" Украине против всех законов и правил - это тоже факт. Так в чем "главный штамп российской пропаганды"? В том что люди не хотят жить в бэндэрской Украине? Или в том что воду и элекроэнергию крымчанам перекрыли из добрых побуждений? Или в "поездах дружбы" полных нацыками?