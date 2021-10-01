Политолог рассказала о главном штампе российской пропаганды в Крыму

Украинское правительство вчера одобрило ряд инициатив по Крыму. Это тот редкий случай, когда нельзя не согласиться с такой позицией. Среди предложений правительства – онлайн-образование для школьников Крыма, предложение медицинской онлайн-помощи для жителей аннексированного Крыма или возможность ездить на территорию Украины, контролируемую Киевом, для получения лечения. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Аннексия Крыма Фото из открытых источников

"В своё время, в 2017 году по моему, инициативы по предоставлению юридической и медицинской помощи были от власти и в отношении оккупированного Донбасса. Но тогда часть партий, которые вышли из коалиции, хором начали кричать о "зраде", — вспоминает политолог.

Олеся Яхно отмечает, если говорить о теме Крыма, то кроме поиска механизмов мониторинга нарушений прав человека российскими властями в оккупированном Крыму, важно думать и об информационной составляющей. Например, над тем, как дезавуировать штамп российской пропаганды о том, что Крым почти всегда был российским. Это такой же миф, как и то, что России кто-то обещали не расширение НАТО. Российская пропаганда очень упорно работает над тем, чтобы продвигать этот миф в умы не только россиян, но и украинцев.

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