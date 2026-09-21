Кравченко не появился на работе после окончания командировки: в ОГП отреагировали

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не вернулся к работе после завершения зарубежной командировки. По состоянию на 14:00 21 сентября он не прибыл в Офис генерального прокурора, хотя официальной датой окончания командировки было 18 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская в комментарии "УП".

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

"Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко – 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не прибыл", — заявила она.

При этом после увольнения с должности генерального прокурора Кравченко не был исключен из системы прокуратуры. По словам Гайовской, он лишился именно административной должности руководителя Офиса, но продолжает оставаться прокурором ОГП.

На вопрос о том, вернулся ли Кравченко в Украину после зарубежной поездки и где он находится сейчас, представитель Офиса генпрокурора ответила, что такой информацией не располагает.

Ситуация с бывшим генпрокурором привлекает особое внимание на фоне его отставки и событий последних недель. 15 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генерального прокурора. Накануне президент Владимир Зеленский отстранил его от должности.

Ранее вокруг Кравченко разгорелся конфликт после масштабной операции НАБУ и САП, в рамках которой правоохранители проводили следственные действия, в частности, в Офисе генпрокурора. Сам Кравченко впоследствии объявил об отставке, назвав решение политическим.

При этом утверждать, что отсутствие Кравченко на рабочем месте связано с каким-либо конкретным событием или расследованием, оснований пока нет. Офис генпрокурора официально не сообщил ни о причине его отсутствия, ни о его нынешнем местонахождении.

Таким образом, спустя три дня после завершения командировки остается неизвестным, вернулся ли бывший глава ведомства в Украину и когда именно он намерен приступить к работе в статусе прокурора ОГП.

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