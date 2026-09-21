Кравченко не з'явився на роботі після закінчення відрядження: у ОДП відреагували

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко не повернувся до роботи після завершення закордонного відрядження. Станом на 14.00 21 вересня він не прибув до Офісу генерального прокурора, хоча офіційною датою закінчення відрядження було 18 вересня. Про це повідомила прес-секретар ОДП Мар'яна Гайовська у коментарі "УП".

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

"Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14.00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув", — заявила вона.

При цьому після звільнення з посади генерального прокурора Кравченка не було виключено із системи прокуратури. За словами Гайовської, він втратив саме адміністративну посаду керівника Офісу, але продовжує залишатися прокурором ОДП.

На запитання про те, чи повернувся Кравченко в Україну після закордонної поїздки і де він зараз, представник Офісу генпрокурора відповіла, що таку інформацію не має.

Ситуація з колишнім генпрокурором привертає особливу увагу на тлі його відставки та подій останніх тижнів. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Напередодні президент Володимир Зеленський усунув його з посади.

Раніше довкола Кравченка розгорівся конфлікт після масштабної операції НАБУ та САП, у рамках якої правоохоронці проводили слідчі дії, зокрема, в Офісі генпрокурора. Сам Кравченко згодом оголосив про відставку, назвавши рішення політичним.

При цьому стверджувати, що відсутність Кравченка на робочому місці пов'язана з якоюсь конкретною подією чи розслідуванням, підстав поки що немає. Офіс генпрокурора офіційно не повідомив ні про причину його відсутності, ні про його нинішнє місцезнаходження.

Таким чином через три дні після завершення відрядження залишається невідомим, чи повернувся колишній глава відомства в Україну і коли саме він має намір приступити до роботи в статусі прокурора ОДП.

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