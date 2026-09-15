Что показало дело Кравченко: почему Зеленский точно проиграл

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Кравцев Сергей
Говоря о деле Кравченко, можно точно сказать, что на данный момент уже нет никакого значения, был ли согласован выезд Кравченко с Зеленским. В массовом сознании это является практически свершившимся фактом. Это информационное сражение Зеленский явно проиграл. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников
Политолог отметил, что стратегия защиты Кравченко строится и будет строиться не столько на защите самого себя, сколько на обвинении руководителей НАБУ и САП. Пока у нас есть озвученный только "кейс Кривоноса", который вряд ли будет иметь юридическое продолжение. Как минимум в ближайшей перспективе, но мы живем в информационное время, когда люди могут помнить все. Особенно если это все эмоционально окрашено.
По его словам, информационная команда Зеленского много лет жила в системе поднятия ставок, когда скандал перебивался другим скандалом. И до первого картонного выступления это удавалось делать без утраты возможностей по управлению системой. Первый картонный выступ сломал эту систему. Поднимать ставки без потери возможностей по управлению системой, при нынешней модели управления у Зеленского нет больше возможностей.
Вадим Денисенко подчеркнул, что у президента есть две опоры. Парламент, который в течение следующих недель окончательно превратится в очень сегментированный клуб по интересам с ситуативными голосованиями без всякой перспективы к консолидации и потенциально возможные переговоры (последние два-три года Зеленский может задавать внутреннюю повестку дня исключительно из-за внешней политики. По мнению эксперта, здесь все гораздо сложнее, чем в случае с Кравкой. может стать доминантной при принятии внешних решений.
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