Що показала справа Кравченка: чому Зеленський точно програв

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Кравцев Сергей
Говорячи про справу Кравченка можна точно сказати, що на цей момент вже немає жодного значення чи був погоджений виїзд Кравченка з Зеленським. В масовій свідомості це є практично доконаним фактом. Цю інформаційну битву Зеленський явно програв. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел
Політолог зазначив, стратегія захисту Кравченка будується і буде будуватися не стільки на захисті самого себе, скільки на звинуваченні керівників НАБУ та САП. Поки ми маємо озвучений лише "кейс Кривоноса", який навряд чи матиме юридичне продовження. Як мінімум в найближчій перспективі, але ми живемо в інформаційний час, коли люди мають можливість памʼятати все. Особливо, якщо це все емоційно забарвлене.
За його словами, інформаційна команда Зеленського багато років жила в системі підняття ставок, коли скандал перебивався іншим скандалом. І до першого картонкового виступу це вдавалося робити без втрати можливостей по управлінню системою. Перший картонковий виступ зламав цю систему. Піднімати ставки без втрати можливостей по управлінню системою, при нинішній моделі управління у Зеленського більше нема можливостей.
Вадим Денисенко наголосив, у президента є дві опори. Парламент, який протягом наступних тижнів остаточно перетвориться на дуже сегментований клуб за інтересами з ситуативними голосуваннями без жодної перспективи до консолідації та потенційно можливі переговори (останні два-три роки Зеленський може задавати внутрішню повістку дня виключно через зовнішню політику. На думку експерта, тут все набагато складніше ніж у випадку з Кравченком. І головна проблема в тому, що внутрішня повістка дня може стати остаточно домінантною при прийнятті зовнішніх рішень. І це стосується всіх гравців.
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