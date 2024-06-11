Красиво жить не запретишь: СМИ нашли у девушки заместителя генпрокурора имение за 48 млн гривен

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала владелицей элитного поместья стоимостью 1 миллион 200 тысяч долларов, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов. Также девушка стала прессоваться на Porsche за 100 тысяч долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в расследовании "Схем".

Заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий. Фото из открытых источников

Авторы проекта "Схемы" выяснили, что больше упоминаний об Ильницкой в сети — как о специалисте по аренде и продаже яхт. Несмотря на многочисленные видео, на которых она ходит по дорогим яхтам, официально зарабатывает она немного. Но это не помешало ей обзавестись элитным имуществом.

"Схемы" установили, что об отношениях Ильницкой с официально разведенным Вербицким свидетельствует ряд фактов – женщина публикует в своих соцсетях фотографии совместного досуга с ним и своим сыном, к тому же камеры наблюдения неоднократно фиксировали, что Вербицкий и Ильницкая совместно передвигаются по городу .

По словам журналистов, в тот же период, как Ильницкая начала показывать Вербицкого в соцсетях, ее имущественное положение существенно улучшилось.

В частности, в мае этого года она приобрела дом в элитном коттеджном городке Коник в Киеве площадью 240 квадратных метров рыночной стоимостью 1,2 миллиона долларов. Однако, по договору, имеющемуся в распоряжении Схема, она заплатила в 24 раза меньше, что может свидетельствовать о недоплате налогов в бюджет. В этом же городе арендует таунхаус и сам Вербицкий.

Также в феврале 2024 года Ильницкая обзавелась автомобилем Porsche Macan T 2023 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов. Согласно данным системы фотофиксации автодорожного движения Безопасный город за апрель и май этого года, вместе с Ильницкой в Porsche ездит и Вербицкий — иногда как водитель, иногда как пассажир. Также они ехали вместе на этом Porsche и в день покупки дома стоимостью 48 миллионов гривен.

Интересно, что в комментарии "Схемам" заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что их отношения с Кристиной Ильницкой не носят семейный характер, что предполагало бы отражение ее имущества в его декларации, и заявил, что не оказывал ей помощь в покупке недвижимости.

Сама Ильницкая тоже не опровергла, что находится с ним в отношениях, добавив, что "на данном этапе" они не носят семейного характера. Свое имущество, купленное в 2024 году на общую сумму более 50 миллионов гривен, она объяснила в частности тем, что когда-то имела "яхтенный бизнес" со своим неназванным бывшим парнем, от которого якобы унаследовано по завещанию немало активов.

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