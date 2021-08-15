Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали почти 700 случаев

В Украине за минувшие сутки, субботу, 14 августа, подтвердили 695 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них — инфицированы 50 детей и пять медицинских работников.



Коронавирус: проверили методом ПЦР 15 456 человек. Фото: pexels

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве, (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Коронавирус проверили методом ПЦР — 15 456 человек, методом ИФА — 2494 лица, экспресс-тестами — 12 848 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине заразились 2 265 912 человек, а умерли 53 255 человек.

Как писали "Комментарии", коронавирус постепенно мутирует, появляются новые опасные штаммы, которые инфицируют населения. Сейчас в Украине набирает обороты новый штамм "Дельта", которого опасаются даже врачи. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в стране количество случаев инфицирования "Дельта"-штаммом коронавируса возросло вдвое, увеличившись до 300 случаев.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи рассказали, почему Украина подходит не готовой к новой волне коронавируса. Врач-эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что ни один специалист не возьмется прогнозировать масштабы новой волны заболеваемости в Украине, поэтому нужно понимать, что нас ждет наихудший сценарий, который многим кажется нереалистичным, ведь сейчас вроде нет причин для паники.



Кроме того, участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры различные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса. В документе не упоминается Китай, а также нет призыва выяснить происхождение вируса.

Вот что думает по этому поводу политолог-международник Денис Пилаш: "Эта резолюция, предложенная странами Европейского Союза при общей поддержке 122 государств, была принята единогласно и не встретила возражений ни одной из 194 стран-членов Всемирной организации здравоохранения, включая США. Она указывает на основные шаги, необходимые для эффективного противостояния пандемии и сохранения жизни людей, включая "поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки" реагирования на пандемию, а также определения зоонозного (животного) источника вируса, что, собственно, и означает выяснение его происхождения".





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