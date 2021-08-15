Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали почти 700 случаев

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Харченко Дарина
В Украине за минувшие сутки, субботу, 14 августа, подтвердили 695 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них — инфицированы 50 детей и пять медицинских работников.
Коронавирус: проверили методом ПЦР 15 456 человек. Фото: pexels
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве, (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.
Коронавирус проверили методом ПЦР — 15 456 человек, методом ИФА — 2494 лица, экспресс-тестами — 12 848 человек.
За все время пандемии коронавируса в Украине заразились 2 265 912 человек, а умерли 53 255 человек.
Как писали "Комментарии", коронавирус постепенно мутирует, появляются новые опасные штаммы, которые инфицируют населения. Сейчас в Украине набирает обороты новый штамм "Дельта", которого опасаются даже врачи. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в стране количество случаев инфицирования "Дельта"-штаммом коронавируса возросло вдвое, увеличившись до 300 случаев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи рассказали, почему Украина подходит не готовой к новой волне коронавируса. Врач-эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что ни один специалист не возьмется прогнозировать масштабы новой волны заболеваемости в Украине, поэтому нужно понимать, что нас ждет наихудший сценарий, который многим кажется нереалистичным, ведь сейчас вроде нет причин для паники.
Кроме того, участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры различные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса. В документе не упоминается Китай, а также нет призыва выяснить происхождение вируса.
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