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Коронавирус в Украине: среди пациентов резко увеличилась смертность

За сутки коронавирус унес жизни более сотни пациентов

сегодня, 09:18
Автор:

Виолетта Комаровская

В Украине резко выросло число погибших от осложнений Covid-19. Если накануне их было 66, то уже сегодня врачи отчитались о 113 умерших за сутки. То есть, показатель смертности от коронавируса увеличился почти вдвое. Об этом говорится на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине: среди пациентов резко увеличилась смертность

Коронавирус в Украине. Фото: koma.news

За вчера коронавирус обнаружили еще у 5469 украинцев. Больше всего новых случаев в этот раз в Киеве. Инфекцию подхватили еще 462 столичных жителя. И впервые за долгое время показатели по приросту больных здесь стали выше, чем в Харьковской области. Там, к слову, число пациентов с Covid-19 выросло на 446 человек. 

На третьем месте в этот раз оказалась Житомирщина. Там инфекцию подхватили еще почти 400 человек.

Более двухсот новых инфицированных зафиксировали за сутки во Львовской, Одесской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Сумской, Донецкой, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.

Общее количество инфицированных теперь достигает 309 107 человек. В регионах ситуация такова: 

г. Киев — 31310 случаев (+462)

Харьковская область — 29559 случаев (+446)

Львовская область — 25392 случая (+289); 

Одесская область — 19343 случая (+264);

Черновицкая область — 18081 случай (+215)

Тернопольская область — 17738 случаев (+235);

Ивано-Франковская область — 16987 случаев (+221);

Ровенская область — 16184 случая (+150);

Киевская область — 13166 случаев (+242);

Закарпатская область — 11956 случаев (+131);

Днепропетровская область — 11393 случая (+285);

Хмельницкая область — 11239 случаев (+204);

Волынская область — 11164 случая (+178)

Житомирская область — 10471 случай (+376);

Сумская область — 9321 случай (+217);

Винницкая область — 8523 случая (+105)

Донецкая область — 7389 случаев (+256);

Черкасская область — 7095 случаев (+203);

Черниговская область — 6980 случаев (+201);

Запорожская область — 6616 случаев (+133);

Полтавская область — 6300 случаев (+249)

Николаевская область — 6053 случая (+188);

Херсонская область — 2629 случаев (+59);

Луганская область — 2576 случаев (+109)

Кировоградская область — 1642 случая (+51);

Смогли победить Covid-19 еще 3044 пациентов. Общее число тех, кто выздоровел, достигло 129 533 человек. Болеют на данный момент 173 788 украинцев.

Умерли от осложнений Covid-19 с начала вспышки уже 5786 украинцев.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какой продукт, по мнению филиппинских ученых, может помочь в борьбе с Covid-19


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