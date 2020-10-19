Коронавирус в Украине: новые данные по регионам

После субботнего рекорда вспышка коронавируса в Украине немного поутихла. За минувшие сутки врачи обнаружили 4766 новых пациентов с Covid-19. Об этом говорится на сайте СНБО.

Вспышка коронавируса в Украине. Фото: Julien Warnand/ЕРА

Больше других поражены инфекцией Киев и Харьковская область. В столице за вчера число пациентов выросло на 385. Гораздо стремительнее коронавирус поражает Харьковщину. Там за сутки еще плюс 595 инфицированных.

Более трехсот новых случаев за день также зафиксировали в Одесской и Житомирской областях.

Общее число инфицированных с начала вспышки в Украине впервые перевалило за 300 тысяч. Сейчас их уже 303 638 человек. В регионах ситуация выглядит так:

г. Киев — 30848 случаев (+385);

Харьковская область — 29113 случаев (+595);



Львовская область — 25103 случая (+259);

Одесская область — 19079 случаев (+350);



Черновицкая область — 17866 случаев (+207);

Тернопольская область — 17503 случая (+142);



Ивано-Франковская область — 16766 случаев (+186);

Ровенская область — 16034 случая (+152);

Киевская область — 12924 случая (+240);



Закарпатская область — 11825 случаев (+89);

Днепропетровская область — 11108 случаев (+175);



Хмельницкая область — 11035 случаев (+217);

Волынская область — 10986 случаев (+156);

Житомирская область — 10095 случаев (+308);

Сумская область — 9104 случая (+254);



Винницкая область — 8418 случаев (+62);

Донецкая область — 7133 случая (+126);

Черкасская область — 6892 случая (+130);



Черниговская область — 6779 случаев (+93);

Запорожская область — 6483 случая (+118);

Полтавская область — 6051 случай (+174);



Николаевская область — 5865 случаев (+178);

Херсонская область — 2570 случаев (+98);

Луганская область — 2467 случаев (+45);



Кировоградская область — 1591 случай (+27);

На данный момент все еще болеют Covid-19 в Украине 171 476 пациентов. Смогли победить инфекцию 126 489 человек. За вчера их число выросло на 1112.

Жизни еще 66 пациентов за сутки коронавирус унес. Общее количество погибших от осложнений теперь достигает 5673 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что вакцину от коронавируса вскоре начнут испытывать на украинцах.

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