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Ученые назвали продукт, который поможет справиться с коронавирусом

Кокосовое масло первого отжима способно снизить уровень вируса в крови более чем наполовину, - ученые

сегодня, 08:04
Автор:

Виолетта Комаровская

Кокосовое масло в будущем может помочь пациентам бороться с коронавирусной инфекцией. Его эффективность доказали ученые из Филиппинского совета по исследованиям и развитию здравоохранения. Об этом сообщает Inquirer.

Ученые назвали продукт, который поможет справиться с коронавирусом

Кокосовое масло. Фото: lafoy.ru

Эксперимент исследователей показал, что для лечения лучше всего использовать кокосовое масло первого отжима. Оно активирует иммунную систему. Как результат, клетки организма становятся более стойкими, а их выживаемость значительно повышается. 

Вместе с тем, кокосовое масло способно уничтожать сам вирус, провоцирующий Covid-19. Как показал эксперимент, у пациентов с легкой формой болезни уровень вируса после использования кокосового масла падал на 60-90 процентов. 

"Результаты многообещающие. Мы видим, что кокосовое масло не только уничтожает вирус, но и помогает организму отбить вирусную атаку. Но все же нужно дождаться окончательных результатов клинических исследований", — говорит исполнительный директор Филиппинского совета по исследованиям и развитию здравоохранения Хайме Монтойя. 

Всего в исследовании филиппинских ученых в течение шести месяцев приняли участие 56 добровольцев. Их отбирали исключительно среди пациентов, у которых Covid-19 не дал осложнений на какие-либо органы. Получив результаты, исследователи решили продолжить эксперимент. И теперь они работают уже с тяжелыми пациентами в одном из госпиталей Филиппин.

"Мы ищем другие эффективные методы борьбы с Covid-19 кроме вакцины. Разумеется, еще нужно провести много исследований, чтобы утверждать, что кокосовое масло — это действительно хороший инструмент борьбы с Covid-19 или его профилактики", — отметил филиппинский министр Фортунато де ла Пенья. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, почему каждый мужчина должен пить кокосовое молоко.


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