Ученые назвали продукт, который поможет справиться с коронавирусом

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Виолетта Комаровская
Кокосовое масло в будущем может помочь пациентам бороться с коронавирусной инфекцией. Его эффективность доказали ученые из Филиппинского совета по исследованиям и развитию здравоохранения. Об этом сообщает Inquirer.
Кокосовое масло. Фото: lafoy.ru
Эксперимент исследователей показал, что для лечения лучше всего использовать кокосовое масло первого отжима. Оно активирует иммунную систему. Как результат, клетки организма становятся более стойкими, а их выживаемость значительно повышается.
Вместе с тем, кокосовое масло способно уничтожать сам вирус, провоцирующий Covid-19. Как показал эксперимент, у пациентов с легкой формой болезни уровень вируса после использования кокосового масла падал на 60-90 процентов.
Всего в исследовании филиппинских ученых в течение шести месяцев приняли участие 56 добровольцев. Их отбирали исключительно среди пациентов, у которых Covid-19 не дал осложнений на какие-либо органы. Получив результаты, исследователи решили продолжить эксперимент. И теперь они работают уже с тяжелыми пациентами в одном из госпиталей Филиппин.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, почему каждый мужчина должен пить кокосовое молоко.
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