Коронавирус в Украине: резкое падение или затишье перед бурей

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Виолетта Комаровская
Количество новых случаев коронавируса в Украине резко уменьшилось. Еще вчера их было за сутки более чем восемьсот. Уже сегодня почти на три сотни меньше. COVID-19 подхватили еще 543 украинца. Об этом говорится на портале СНБО, где подсчитывают количество случаев инфицирования.
Общее число заболевших в Украине выросло до 49 043 человек. Самой пораженной областью остается Львовская. Здесь новых случаев инфицирования за сутки опять больше, чем в любом другом регионе. Коронавирус подтвердили еще у 104 пациентов.
В других регионах ситуация с коронавирусом сейчас такова:
Львовская область - 6301 случай (+104);
г. Киев - 5602 случая (+59);
Черновицкая область - 5018 случаев (+16);
Ровенская область - 4190 случаев (+82);
Закарпатская область - 3375 случаев (+54);
Киевская область - 2789 случаев (+15);
Волынская область - 2752 случая (+47);
Ивано-Франковская область - 2700 случаев (+45);
Харьковская область - 2371 случай (+23);
Тернопольская область - 2101 случай (+32);
Винницкая область - 1967 случаев (+16);
Одесская область - 1883 случая (+18);
Житомирская область - 1468 случаев (+7);
Днепропетровская область - 1115 случаев (+0);
Хмельницкая область - 842 случая (+3);
Донецкая область - 681 случай (+1);
Черкасская область - 670 случаев (+9);
Кировоградская область - 659 случаев (+1);
Запорожская область - 597 случаев (+0);
Черниговская область - 576 случаев (+4);
Николаевская область - 461 случай (+3);
Полтавская область - 324 случая (+0);
Сумская область - 321 случай (+4);
Херсонская область - 196 случаев (+0);
Луганская область - 84 случая (+0);
Число тех, кто коронавирус победил, за сутки выросло еще на 327 человек, а общее число выздоровевших достигло 21 703 человек.
Вместе с тем, снова выросло количество жертв коронавируса. Теперь их 1 262. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни еще 13 украинцев.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Минздраве развенчали популярный миф о коронавирусе. Там рассказали, может ли он передаваться через обувь.
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