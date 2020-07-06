Коронавирус в Украине: резкое падение или затишье перед бурей

Количество новых случаев коронавируса в Украине резко уменьшилось. Еще вчера их было за сутки более чем восемьсот. Уже сегодня почти на три сотни меньше. COVID-19 подхватили еще 543 украинца. Об этом говорится на портале СНБО, где подсчитывают количество случаев инфицирования.

Общее число заболевших в Украине выросло до 49 043 человек. Самой пораженной областью остается Львовская. Здесь новых случаев инфицирования за сутки опять больше, чем в любом другом регионе. Коронавирус подтвердили еще у 104 пациентов.

В других регионах ситуация с коронавирусом сейчас такова:





Львовская область - 6301 случай (+104);



г. Киев - 5602 случая (+59);

Черновицкая область - 5018 случаев (+16);

Ровенская область - 4190 случаев (+82);

Закарпатская область - 3375 случаев (+54);

Киевская область - 2789 случаев (+15);

Волынская область - 2752 случая (+47);



Ивано-Франковская область - 2700 случаев (+45);

Харьковская область - 2371 случай (+23);

Тернопольская область - 2101 случай (+32);

Винницкая область - 1967 случаев (+16);

Одесская область - 1883 случая (+18);

Житомирская область - 1468 случаев (+7);

Днепропетровская область - 1115 случаев (+0);

Хмельницкая область - 842 случая (+3);

Донецкая область - 681 случай (+1);

Черкасская область - 670 случаев (+9);



Кировоградская область - 659 случаев (+1);

Запорожская область - 597 случаев (+0);

Черниговская область - 576 случаев (+4);

Николаевская область - 461 случай (+3);

Полтавская область - 324 случая (+0);

Сумская область - 321 случай (+4);

Херсонская область - 196 случаев (+0);

Луганская область - 84 случая (+0);





Число тех, кто коронавирус победил, за сутки выросло еще на 327 человек, а общее число выздоровевших достигло 21 703 человек.

Вместе с тем, снова выросло количество жертв коронавируса. Теперь их 1 262. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни еще 13 украинцев.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Минздраве развенчали популярный миф о коронавирусе. Там рассказали, может ли он передаваться через обувь.

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