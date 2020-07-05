kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.07.2020

BTC/USD

9062.22

ETH/USD

226.91

LTC/USD

41.51

НБУ 05.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: появились свежие данные
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине: появились свежие данные

В Украине от коронавирусной инфекции выздоровели 21 376 человек

сегодня, 10:10 comments502
Автор:

Светлана Шкурупий
Коронавирус в Украине: появились свежие данные

pixabay.com

По состоянию на утро 5 июля в Украине зарегистрировано 48 500 случаев коронавируса, из них 823 за минувшие сутки. Об этом сообщает портал СНБО.

Больше всего новых случаев зарегистрировано во Львовской области (+138). На втором месте по количеству новых инфицированных оказался Киев (+78) и на третьем - Ровенская область (+67).

В целом в регионах ситуация следующая: 

Львовская область -  6 197 случаев; 

г. Киев - 5543 случая; 

Черновицкая область -  5002 случая; 

Ровенская область - 4108 случаев;

Закарпатская область - 3321 случай;

Киевская область - 2774 случая;

Волынская область -  2705 случаев; 

Ивано-Франковская область -  2655 случаев ;

Харьковская область - 2348 случаев; 

Тернопольская область -  2069 случаев;

Винницкая область -  1951 случай;

Одесская область - 1865 случаев;

Житомирская область -  1461 случай;

Днепропетровская область - 1115 случаев;

Хмельницкая область - 839 случай;

Кировоградская область - 658 случаев;

Черкасская область - 661 случай;

Запорожская область - 597 случаев;

Донецкая область - 680 случаев;

Черниговская область - 572 случая;

Николаевская область -  458 случаев;

Полтавская область - 324 случая; 

Сумская область - 317 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Луганская область -  84 случая; 

Отмечается, что всего в Украине от вируса скончались 1249 человек, из них 22 за прошлые сутки. Количество вылечившихся людей также продолжает расти. Общая цифра становит 21 376 человек, из них за сутки коронавирусную инфекцию победил 221 человек. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему украинцев массово не тестируют на коронавирус. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!