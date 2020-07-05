Коронавирус в Украине: появились свежие данные

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По состоянию на утро 5 июля в Украине зарегистрировано 48 500 случаев коронавируса, из них 823 за минувшие сутки. Об этом сообщает портал СНБО.

Больше всего новых случаев зарегистрировано во Львовской области (+138). На втором месте по количеству новых инфицированных оказался Киев (+78) и на третьем - Ровенская область (+67).

В целом в регионах ситуация следующая:

Львовская область - 6 197 случаев;

г. Киев - 5543 случая;

Черновицкая область - 5002 случая;

Ровенская область - 4108 случаев;

Закарпатская область - 3321 случай;

Киевская область - 2774 случая;

Волынская область - 2705 случаев;

Ивано-Франковская область - 2655 случаев ;

Харьковская область - 2348 случаев;

Тернопольская область - 2069 случаев;

Винницкая область - 1951 случай;

Одесская область - 1865 случаев;

Житомирская область - 1461 случай;

Днепропетровская область - 1115 случаев;

Хмельницкая область - 839 случай;

Кировоградская область - 658 случаев;

Черкасская область - 661 случай;

Запорожская область - 597 случаев;

Донецкая область - 680 случаев;

Черниговская область - 572 случая;

Николаевская область - 458 случаев;

Полтавская область - 324 случая;

Сумская область - 317 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Луганская область - 84 случая;

Отмечается, что всего в Украине от вируса скончались 1249 человек, из них 22 за прошлые сутки. Количество вылечившихся людей также продолжает расти. Общая цифра становит 21 376 человек, из них за сутки коронавирусную инфекцию победил 221 человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему украинцев массово не тестируют на коронавирус.

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